La ONG del cocinero José Andrés ha repartido ya 5 millones de comidas

World Central Kitchen (WCK), la ONG del chef José Andrés ha repartido más de cinco millones de comidas entre los afectados y ha colaborado en la reactivación de 35 negocios locales en los municipios devastados por la riada. José Andrés ha hecho este jueves un balance de los 51 días que esta organización lleva en Valencia, donde tiene previsto seguir al menos hasta el próximo mes de enero "y si hay que estar febrero y marzo también". WCK tiene preparará menús especiales con pavo en Navidad o el roscón de Reyes el 6 de enero.

Los equipos de emergencia de WCK llegaron a Valencia la misma noche del 29 de octubre y comenzaron a repartir comida en Paiporta y Catarroja "de una forma muy loca, sin ton ni son, y donde parecía que nada tenía sentido". "Es lo que hacemos siempre: nuestro primer lugar es la calle, nunca es crear un centro de mando", como en Madrid, Ucrania, Gaza, Líbano o Carolina del Norte.

Mediante el programa de reactivación del comercio local, WCK ha facilitado la reapertura de 35 negocios en las localidades de Albal, Picanya, Paiporta, Massanassa, Catarroja, Alfafar, Sedaví y Algemesí. Estos comercios se convierten en puntos de distribución gratuita de 10 toneladas diarias entre pan, verduras, frutas y pescado. También se introducen bolsas reutilizables para reducir los residuos en las calles congestionadas. Finalmente, en colaboración con el Banco de Alimentos de Valencia, se reparten un total de 27.000 cajas con ingredientes además de Cajas de Navidad.

José Andrés ha explicado que han dispuesto de recursos económicos porque "todos querían ayudar". "Siempre la empatía es una cosa que gana en estos momentos de tragedia", ha aseverado. El chef ha comentado que este año ha sido "bastante duro y potente" y ha garantizado: "Pero no nos vamos hasta que veamos que la gente está cubierta". Y ha hecho un llamamiento a las administraciones --"no importa los partidos que estén en el poder", ha remarcado-- para que las funciones se desarrollen con normalidad y se "cumplan".

En estos más de 50 días de labor, han facilitado más de cinco millones de comidas (un millón de comidas calientes; más de 300.000 sandwiches; 435 toneladas de verdura y fruta fresca; 60 toneladas de pan. y 10 de pescado); han contribuido a la reapertura de 35 negocios locales con 15.000 voluntarios que han participado hasta la fecha en esta activación. Actualmente, la respuesta de WCK continúa en fase de desescalado y seguirá dando soporte mientras se detecte una necesidad vinculada a la emergencia, ha resaltado José Andrés.

Además de la comida, el apoyo de la emergencia ha ido más allá y desde la ONG se han proporcionado generadores, bombas de agua e internet vía satélite para ayudar a los servicios de emergencia tras la devastación ocurrida tras la dana que, según Andrés, ha sido "muy fuerte y potente por el lugar y lo masivo que ha sido". El chef ha destacado la importancia de la comunicación en una tragedia como esta y ha explicado que los primeros días trajeron casi medio centenar de "satélites" que iban situado en los lugares que lo necesitaban.

Además, llevaron a Bonaire bombas muy potentes para ayudar a los equipos de la UME "en un momento donde el número de muertos empieza a ser un tema social o político por desestabilizar". "Nunca se sabe, y es importante que los números se sepan. Lo he visto en muchas emergencias, no sé por qué el número de muertos es una cosa que siempre se convierte en una cosa extraña, que está en el aire", ha dicho. "Era muy importante que se supiera que realmente en Bonaire, como gracias a dios sucedió, hubo gente que hizo las cosas también muy bien y allí pues no se encontró absolutamente a nadie y muy pocos coches", ha afirmado.

También reconoce que la gente tiene derecho a preguntar por qué se tardó tanto, pero afirma que en las emergencias "las primeras 48 horas son siempre muy complicadas. Todos han sido afectados, hemos visto policías que han muerto intentando salvar coches, bomberos salvando a sus familias. ¿Cómo van a ir a salvar a otros y tienen que salvar a las vidas propias?".

Además, se ha referido a los miles de coches que hay apilados tras la dana en distintos lugares, y tras destacar que España tiene las mejores compañías del mundo en desguaces y chatarra, y ha apostado por activar más compañías para acelerar la limpieza de todos esos vehículos que siguen apilados y "que no dejan de ser todavía un peligro".