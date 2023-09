Vilaplana: "Danvila no ha venido a ser dueño del club"

Maribel Vilaplana, nueva consejera de comunicación compareció ante los medios junto a la nueva directora de comunicación Puri Naya. Una comparencía do de se trató de explicar el nuevo club encabezado por Pablo Sánchez pero con Pepe Danvila como el gran hombre fuerte de esta nueva época.

Discurso inicial

“ Estamos escenificando el pistoletazo de salida del nuevo proyecto. Desde hace ya semanas trabajamos desde una perspectiva muy concienzuda y profesional. Eso también incluye a los medios. Empieza una etapa con la aceptación de la propuesta de José Danvila en una etapa en la que hace falta un empujón al club.

Venimos con ganas de trabajar mucho porque la afición se lo merece. Nuestro objetivo es trabajar para que la gente solo se preocupe de que la pelota entre. Que no preocupe la estabilidad económica y social. Buscamos transparencia y facilitaros la tarea.

Danvila es un profesional muy apasionado. De una intensidad desbordante, respira levantinismo por los 4 costados. Le gusta el riesgo, pero con mucha cabeza. Cuando me hizo la propuesta casi no me dio la opción a un “no”.

Empecé hace 30 años siguiendo la actualidad de este club y aquí vuelvo. Aquí todos me ayudaron mucho y eso me hace estar más tranquila”.

“Cada consejero tiene un área. El señor Danvila, no viene a adueñarse del club. Viene en un momento de necesidad de liquidez para ayudar y devolverlo a su estado original. Que esté saneado, tranquilo y centrado en sus objetivos deportivos.

En cuanto a la propuesta: préstamo participativo por 10 mill a interés de 7,5 y compra del 50% acciones de la fundación. Danvila adquiere el 30% del club, el 30% sigue siendo de la fundación y el 40% restante continúa siendo de la masa social. Esta propuesta siguió todos los procesos y cauces necesarios para su aprobación. Apoyado por garantías a LaLiga. Si hay dudas, allí podéis consultar. Las garantías pertenecen a su patrimonio personal y privado, y es confidencial.

Sobre los plazos de la entrada de capital, añadió: el 23 de octubre. Operación de riesgo, se esta haciendo la auditoria para ver si los resultados coinciden con los que se dieron a conocer en su día. Eso durante septiembre. Luego, firma de contratos. Cuando llegue ese dinero Danvila no tendrá todas las acciones. Luego el protectorado de fundaciones aprobará la operación para la venta. Está comprando a 135 euros, valor más alto que de mercado, que en su día la fundacion puede recomprar al mismo precio.

No hay necesidad urgente de disponer de ese dinero, porque Felipe ha hecho un gran trabajo en nel mercado de verano con ventas y compras. La estrategia económica del club es a largo plazo.

Danvila pone su dinero a cambio de la gestión. Se pretende reconducir la política ingreso-gasto tras tres años de pérdidas, un año de pandemia y uno de descenso. No podemos permitirnos 4 años de pérdidas. La cuestión es comenzar a avanzar, esto no es un continuismo. Lo digo con todo el respeto a los gestores pasados. Vamos a reforzar lo que se hizo bueno y a redirigir lo que haya que cambiar. Evolucionar para revolucionar. Que se potencie el “sentiment granota”.

Esperando números exactos

El préstamo es lo que nos da la oportunidad de gestionar, con ayuda de los especialistas en finanzas. Es como una empresa: si recibe una inyección, es la oportunidad de salvarse. Y ojalá venga cargada de éxitos. Vamos a trabajar deportivamente y financieramente.

Todo el dinero de Danvila, en ambos casos, llega en esa fecha, el 28 de octubre. Durante este mes se está haciendo la auditoría real. A partir de esos resultados, todo sigue adelante.

Danvila necesita unas cuentas que estén revisadas. Durante el mes de septiembre se realiza. Mientras tanto, Miñambres consigue que entren casi 20 millones al club y permite que pueda seguir moviéndose, a falta del trámite legal más la seguridad ante el riesgo de Danvila. Solo quiere ayudar, es un enamorado de este club. Hay tanto corazón y se ve capacitado para echar un cable al club. Puede que no se haya explicado de la forma adecuada".

El miedo a un ERE

"Son los números los que van a hablar y obligará a tomar decisiones. Es verdad que hay una sobredimensión estructural de Primera División y es complejo, pero también se ha hablado de evitar como sea el ERE. Hay que esperar a esas números para ver la viabilidad y qué decisión tomar".

Cambio de club presidencialista

"Hemos pasado de un club concreto en una figura de Quico Catalán hacia una diversificación mediante áreas especializadas. Creo que ese es el principal cambio, con un Consejo diversificado. Dentro de un año veo esta rueda de prensa en donde solo preocupe lo deportivo, sería la mejor señal. Que se respire tranquilidad y un equilibrio económico".

No a una ampliación

"Danvila estará para todo lo que pueda. Nuestra intención es que las cuentas se saneen en esta etapa. También se planteó la ampliación de capital. Se busca con esta gestión que el Levante se quede en manos de los levantinistas. Si las cosas salen mal, claro que habrá que tomar medidas, pero vamos a tratar de que eso no ocurra. El primer interesado es él y, además, habrá una comisión gestora que cada tres meses hará rendir cuentas".