'Vida independent', programa integral per a persones amb síndrome d'Asperger

AJUDES SENSE BARRERES

Caixa Popular ha posat en marxa per segon any consecutiu la Convocatòria d'Ajudes ‘Sense Barreres’. Unes ajudes amb un fons de 10.000€ per a la realització de projectes que treballen la igualtat de les persones amb discapacitat. Coneguem més sobre les propostes elegides.