Víctimas de la DANA de 2024, tras Adam: "Lo que se ha gestionado de manera diferente es que no se estaba en El Ventorro"

Para la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, lo que se ha gestionado "de manera diferente" con la DANA Adam ha sido que "no se ha estado en El Ventorro". Así lo ha manifestado este miércoles la presidenta de la entidad, Mariló Gradolí, durante un encuentro mantenido con los medios de comunicación ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Según Gradolí, la diferencia entre ambas gestiones "no ha sido la coordinación" sino "estar al frente de la emergencia" por parte del Consell "y no estar en otras cosas".

Otra de las representantes del colectivo, la vicepresidenta Empar Puchades, ha manifestado la disposición "patente y clara" de la asociación para prestar su ayuda, desde el ámbito administrativo, judicial y humano, a "todos los afectados y familiares de víctimas de la DANA Adam".

Asimismo, Toñi García, esposa y madre de dos de los 233 fallecidos en 2024, ha reclamado que las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME) desplegadas en los municipios afectados puedan ofrecer también la ayuda que prestan y actuar con las personas que han sufrido las inundaciones en las comarcas de la Safor y la Marina Alta.

Desde esta asociación se ha planteado "una enmienda a la totalidad" para el Consell en responsabilidad y un "suspenso" en reconstrucción, porque siguen sin estar "algunas de las infraestructuras que son vitales para la cohesión social" de pueblos y barrios.

"Queremos una reconstrucción que ponga a las personas en el centro, unas instituciones que escuchen, unas emergencias preparadas y coordinadas y un territorio adaptado a la realidad climática que tenemos. No se trata de construir ni de reconstruir más rápido, se trata de reconstruir mejor y de dar seguridad", ha apuntado Gradolí.

Las representantes de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 han remarcado que las relaciones con la Generalitat Valenciana están "completamente rotas".

"El president --del Consell, Juanfran-- Pérez Llorca no nos ha escuchado. Y, sobre todo, ha mantenido en el gobierno a personas que formaban parte de la estructura de responsabilidad del Consell durante la DANA", han asegurado.

La asociación ha avanzado que el próximo 29 de octubre, coincidiendo con el segundo aniversario de la tragedia, celebrará a las 19.00 horas y en Paiporta, junto al barranco, un acto en el que también "habrá un recuerdo muy especial para los afectados de la DANA Adam". "Lo que queremos es sanar, recordar para que no vuelva a pasar lo que pasó en octubre de 2024", ha detallado Gradolí.