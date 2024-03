El valencianismo sueña con Europa

Pocos pensaban que a falta de diez partidos para terminar el campeonato, el Valencia podría tener tan cerca volver a Europa. Después de una campaña en la que se salvó del descenso en la última jornada y con un verano con pocos refuerzos, pensar que el Valencia de Baraja tendría ya prácticamente cerrada la salvación y la Europa League a tiro de piedra era casi una quimera.

Pero Baraja y sus muchachos han devuelto la ilusión al valencianismo. Decía Luís Aragonés que los campeonatos se deciden en los últimos diez partidos. Y ahora mismo los valencianistas están a solo tres puntos de la Real Sociedad, sexto clasificado, y con un partido menos. Pese a que el objetivo se fijó en el inicio de la temporada en salvar la categoría, los chavales han cumplido más que se sobra.

El entrenador no quiere hablar de clasificarse para Europa. Le ha ido bien pensando en partido tras partido y no quiere desviar la atención, Ni tan siquiera nombra la palabra en cada rueda de prensa en la que le preguntan por ella. Baraja deja eso para los periodistas y para los más de 40.000 aficionados que llenan Mestalla en cada encuentro. El último encuentro disputado en Europa data ya del 10 de marzo de 2020 en pleno inicio de la pandemia. En aquel encuentro de Champions ante el Atalanta en Mestalla ya se empezaba a vislumbrar lo que después se convirtió en realidad: que Lim pensaba hacer cada año más mediocre al equipo del que es máximo accionista. Hasta que llegó Baraja. Porque no cabe duda que lo del de Castronuño en el banquillo valencianista es lo mejor que le ha podido pasar al Valencia en los últimos años. Hay licencia para soñar con Europa.