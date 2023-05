Valencia Basket celebra a lo grande el titulo de campeonas de liga

Valencia Basket celebró su primer título de Liga Femenina Endesa a lo grande en el pabellón de la Fuente de San Luís ante más de 2500 aficionados. Con la presencia del mecenas Juan Roig y su mujer Hortensia Herrero, las jugadoras fueron saliendo una a una a la cancha del pabellón bajo los aplausos de los aficionados.

Quienes tampoco se han querido perder el acto de celebración han sido los jugadores de la primera plantilla masculina que igualmente se encontraban n la grada junto al Director General Enric Carbonell.

Enric Carbonell afirmaba estar "felizmente cansado". Para el Director General, una de las claves ha sido la constancia y el trabajo: "una de las tónicas de este equipo durante toda la temporada ha sido no rendirse. Al final para ganar una liga hay que ir muchas veces y perder muchas veces pero no desilusionarse y seguir trabajando. A principios de temporada jugamos la final de la Supercopa de España y la perdimos pero hemos seguido trabajando. Nos eliminó Zaragoza en la semifinal de la Copa de la Reina y el equipo siguió trabajando y como es imposible vencer a alguien que nunca se rinde, el equipo llega a la final. hace un playoff extraordinario y ayer en una cancha tan difícil como es la de Salamanca nos hace ser campeones de liga por primera vez en nuestra historia".

Más tarde ha sido el turno para que las jugadoras fueran respondiendo las preguntas que los aficionados les han mandado a través de las redes sociales.

Alba Torrens

La catalana afirmaba que "nunca hubiera imaginado una vuelta así a España. Solo tengo palabras de agradecimiento"

Elena Buenavida

La joven jugadora de Valencia Basket aseguraba que "no esperaba una cosa así. Cuando firmé por el club la idea era otra pero el equipo, no sé si por casualidad, ha necesitado que estuviera ahí y ha sido genial y estoy super contenta. Estas tías llevan currando mucho. Ahora estoy más nerviosa que en el partido".

Ángela Salvadores

La pregunta para la ovetense era con qué momento de la temporada se quedaba. "Más que momento me quedo con dos cosas. La Copa que hemos conseguido y toda la gente que habéis venido a apoyarnos a la Fonteta, que viajastes a Zaragoza, Schio, Salamanca y a otros muchos sitios. Me quedo con la Copa y con toda la gente", afirmaba la jugadora de Valencia Basket.

Leticia Romero

La canaria tiene fama de ser la encargada de elegir las canciones en el vestuario. Sin embargo aseguraba que "no soy la Dj y de hecho la que es, no pone mis canciones. Tenemos un repertorio amplio".

Tras ganar la liga deberá de cumplir sus promesas. "Lo del pelo rubio es algo que tenemos que hablar Raquel y yo. Lo dijimos si ganábamos la Euroliga aunque por la liga puede que nos hagamos algo. Lo tenemos que hablar".

Laia Lamana

La joven jugadora de Valencia Basket reonocía que "yo no esperaba jugar tantos minutos así que agradecer al club la oportunidad. Yo soy novata en todo. Había nervios pero con este grupo y la Fonteta es todo más fácil. Gracias por ese cariño. Este año me lo llevo como un aprendizaje con las mejores. Estoy súper orgullosa de este equipo".

Noa Morro

La ala pivot de 18 años explicaba cómo vivió la victoria en Salamanca. "lo viví con mucha euforia porque es mi primera final. Muy feliz por ellas porque hemos estado toda la temporada trabajando por este objetivo. A por más".

Lauren Cox

La norteamericana se arrancaba a decir unas palabras en español: "en mi casa no, no, no (en referencia a los tapones que hace durante los partidos) Y ya en inglés agradecía a la afición su incansable apoyo: "gracias por vuestro apoyo estando siempre con nosotros, habéis estado increíbles toda la temporada".

Marie Gülich

La alemana desvelaba la canción que más ha sonado en las celebraciones. "Es Believe de Cher es la canción que suena en todas las celebraciones", afirmaba a la vez que se ponía a cantar una pequeña estrofa de esa misma canción para delirio de los aficionados de Valencia Basket.

Cierra Burdick

Apenas lleva desde febrero en el equipo y sin embargo aseguraba que "es mi octava temporada como profesional y sois de lejos los mejores aficionados que he conocido en mi carrera. Es un placer y un honor jugar aquí para vosotros cada noche. Solo llevo unos meses pero parece que llevo 20 años y lo disfruto muchísimo. Muchas gracias".

Awa Fam

Una de las mayores promesas de l'Alquería del Basket bromeaba con su edad. "Tengo 23 años... no 16 y es verdad", afirmaba entre risas. "Me siento afortunada de pertenecer a este club. No solo a Valencia Basket sino también a l'Alqueria que es mi segunda casa. Es histórico y... ojo... es la primera de muchas".

Cristina Ouviña

La base de Valencia Basket recordaba que "ya lo dije en la Eurocup. Se ha superado aquel, este es el más especial. Llevo tres años y he ido creciendo con esta gente y quiero seguir creciendo junto a ellos".

Y lanzaba un mensaje para toda la cantera. "Que disfruten con el deporte", afirmaba.

Queralt Casas

La capitana reconocía que "estoy nerviosa. En la pista no, aquí si. Sentí mucha felicidad. Han sido 8 meses de mucho trabajo y sacrificio y levantar el título me ha llenado de orgullo. Todas estas compañeras se lo merecían más que nadie.

Una de las aficionadas le preguntaba qué se siente al ser "la madre de toda Valencia". Entre risas contestaba que "la madre de toda Valencia no sé si tomárnelo como indirecta por la edad. Me siento una valenciana más. La ciudad y este ambiente ayuda mucho". Y sentenciaba: Yo de aquí ya no me muevo hasta que me echen".

Otro aficionado le preguntaba qué se dijo con Rubén Burgos en esa imagen captaba la televisión a pocos segundos del final. "No recuerdo que le dije a Rubén. Él me dio la enhorabuena y me dijo que lo merecíamos".

Raquel Carrera

Al grito de MVP aparecía Raquel Carrera. Alberto Chilet, maestro de ceremonias, le preguntaba quién había sido la MVP de las celebraciones. Raquel no se quería mojar afirmando que "creo que es un título muy competido y no sabría a quién dárselo, en unos días te lo confirmo".

Y se dirigía a la afición calificando de "increíble teneros cada partido. Espero seguir mucho tiempo disfrutando de vosotros aquí en Valencia".

Rubén Burgos

El cierre lo ponía em técnico Rubén Burgos quien quería comenzar agradeciendo el título. "Quiero hacer unos agradecimientos primero: Juan Roig, Hortensia Herrero. Tiene mucho mérito lo que nos estáis dando. A la afición que nos regaláis vuestro tiempo y dinero y no venís a comer pipas y ver lo que pasa sino q ayudar. Muchas gracias A las jugadoras que trabajáis mucho y muy bien. La respetáis entre vosotras y eso hace que los entrenadores parezcamos buenos pero las buenas sois vosotros Al cuerpo técnico. Sois los mejores del mundo", decía Rubén.

Y sobre qué cambió al descanso para remontar la desventaja de la primera parte y llevarse el partido y el título insistía en que "la mentalidad es muy importante. Lo intentamos trabajar en el día a día, entrenando cada minuto. Cuando entre en el vestuario vi la convicción de las jugadoras y no tuve ninguna duda. Un par de ajustes taparon muchos agujeros y la mentalidad de confiar cada una en la que tenia al lado fue la clave para darle la vuelta".

Por último quería recordar también la ayuda que las jóvenes han aportado al equipo. "El compromiso y el equipo se hace cada día y también ha sido clave vincular Paterna porque la gente joven nos da mucha alegría, vitalidad y nos la contagia a nosotros".