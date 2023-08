Uros Racic se despide de la afición del Valencia

Uros Racic jugará en el Sassuolo tras hacer oficial el Valencia su venta al equipo italiano. Los valencianistas ingresarán 2,2 millones de euros por un futbolista que apenas ha jugado con los de Mestalla.

Racic llegaba al Valencia en la temporada 2018-2019 procedente del Estrella Roja. Sin embargo el centrocampista ha ido siendo cedido progresivamente al CD Tenerife, Famalicao y el Sporting de Braga donde ha jugado la última temporada.

Por eso, en su despedida asegura que "me marcho con una sensación agridulce, porque siento que aún me quedaba mucho por dar y por devolveros en el terreno de juego todo el cariño que me habéis dado".

Esta es la carta de despedida de la afición valencianista a través de sus redes sociales:

"Querida familia ha llegado un día muy difícil para mí, después de 5 años, tengo que decir adiós al Valencia C.F.

El club al que llegué siendo un niño y me dio la oportunidad de convertirme en el jugador que soy.

Me marcho con una sensación agridulce, porque siento que aún me quedaba mucho por dar y por devolveros en el terreno de juego todo el cariño que me habéis dado.

Por eso quiero daros las gracias, en especial, a vosotros afición, me habéis visto crecer, hemos pasado de todo juntos, pero desde que me puse esta camiseta, siempre he notado todo vuestro cariño y apoyo incondicional.

¡Sois la causa principal del amor que tengo a este club y a esta ciudad!

Quiero agradecer también a todas las personas que trabajan en el día a día del Valencia C.F. sobre todo a las que trabajan en la Ciudad Deportiva de Paterna y nos hacen todo más fácil. Por último, os pido un favor, no os canséis de animar a este equipo que os necesita más que nunca, no olvidéis que sin vosotros no somos nada y tenéis que llevar a este Valencia donde merece estar.

Allá donde esté, siempre seré un valencianista más, apoyando cada partido.

AMUNT VALENCIA".