Sergio Hernández, finalista del 75 Premio Planeta con 'La añoranza'

El valenciano Sergio Hernández ha quedado finalista del Premio Planeta 2026 con 'La añoranza', una ficción histórica "escrita desde las entrañas" y que "pone en valor a Antonio Machado", según ha explicado el autor en rueda de prensa al finalizar la ceremonia de entrega.

Autor de poemas, relatos y varios cómic, Hernández (Valencia, 1994) ha quedado finalista en una edición del Planeta, la 75, en la que ha resultado ganadora Isabel Allende, una autora que le "salió en selectividad", ha afirmado. "No os podéis imaginar lo que he sentido".

Hernández ha asegurado que esta novela ha supuesto para él "un cambio vital" y que con ella ha colmado su "nostalgia" por las historias de la guerra civil. "La guerra civil me pilla bastante lejos, en mi familia jamás se ha hablado y no tengo abuelos que la han vivido".

Con lo que sí ha dicho estar familiarizado es con los autores de la generación del 27, como hijo de librero que organizaba con él clubes de lectura. "Para mi han sido figuras mitológicas, ha sido regresar a mis inicios y a mi infancia", ha dicho.

'La añoranza' narra la historia de una mujer que en la Barcelona de 1959 se enamora de un traductor francés que desaparece misteriosamente de su vida y que resultará ser alguien relacionado con las brigadas sociales franquistas y un supuesto plan para matar a Antonio Machado.

Pese a los años que le separan de su protagonista, Julia, Hernández ha dicho sentirse identificado con ella: "Yo también he crecido en un país roto y lleno de heridas y hay heridas que no se han cerrado", ha afirmado.

Un personaje que recorre un país para entender de donde viene porque nadie se lo ha dicho en su casa. "Es importante estar despiertos, escucharnos y escuchar a los demás para no cometer los mismos errores del pasado", ha apuntado el autor.

La escritora y miembro del jurado Luz Gabás ha destacado que se trata de una novela "magnífica", que "mira de frente al pasado", que habla "del exilio político y del exilio interior", y también de rebeldía, reconciliación, amistad, culpa o nostalgia.

Hernández (Valencia, 1994), escritor, guionista y filólogo, publicó su primera novela 'La letra herida' (Contraluz) en 2024. También ha escritor el libro de relatos 'La última canción de primavera' (OléLibros, 2019) y los cómic 'Backhome' (Planeta Cómic, 2020) y 'El Diari de Laia' (Drassana, 2021) e 'Hysteria' (Planeta Cómic, 2023).