Samuel Lino no quiere volver a salir cedido

Samuel Lino, quien tan buen rendimiento le diera al Valencia la pasada temporada, no contempla volver a salir cedido. El futbolista se encuentra en Los Ángeles de San Rafael haciendo la pretemporada y ha dejado bien claro que su intención es quedarse en el conjunto colchonero.

En declaraciones a Mundo Deportivo afirma que "por mi cabeza no pasa otra cosa que quedarme aquí. Quiero estar aquí. Quiero jugar aquí. Quiero hacer mi historia aquí. No pienso en ser cedido a otro club. En el caso de que ocurra no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí donde me toque jugar. Mi cabeza esta aquí en el Atlético. Estoy muy contento estos primeros días de pretemporada y espero que sea siempre así".

Y de su paso por el Valencia asegura que "fue una salida a un sitio muy bueno. Me gustó mucho y fue muy bueno para mí como jugador y como persona, porque he aprendido muchísimo. Fue un acierto ir al Valencia. Creo que este año en el Valencia me dejó mucha experiencia. Aprendí muchas cosas con ellos allí. Esa experiencia ha sido buena para saber cómo es el futbol en España. He aprendido a pensar más rápido. He aprendido a realizar acciones más rápido. He definido mucho mejor. Aquí, ellos insistían mucho en eso. Los pequeños detalles han cambiado mucho del Samuel Lino del año pasado".