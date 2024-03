Rubén Baraja denuncia racismo selectivo en el caso Peter Federico

Peter Federico tuvo que cerrarse las redes sociales después de recibir insultos racistas tras el partido ante el Real Madrid. Un caso que no ha tenido tanta repercusión como el de Vinicius cuando visitó Mestalla de ahí que el técnico del Valencia haya denunciado una especie de "racismo selectivo". El entrenador afirmaba que "cosas como el tema de Peter que no se le ha dado la misma importancia en un sentido que en otro, tendría que ser unidireccional". Y sobre la decisión del futbolista de cerrarse las redes sociales aseguraba que "tomó una buena decisión. A veces, cuanto más lejos estás de lo que tienes a tu alrededor o de los comentarios, tienes mejor salud mental. Él está listo, preparado y está evolucionando desde su llegada. Tiene que aprovechar cada minuto que tenga”.

Ausencia de Diakhaby

También ha querido referirse a la ausencia de Diakhaby tras la grave lesión sufrida ante el Real Madrid. "Este tema es complejo porque al final esas experiencias solo los que las hayan podido vivir, una lesión tan complicada, le pueden aconsejar. Todos sabemos que cuando caes lesionado lo importante es ir paso a paso. Primero que el diagnóstico sea claro para que luego en la operación se pueda restituir. Por la información que tengo, hablé con el doctor y están contentos en cuanto a lo se ha podido hacer en el quirófano para reestablecer su rodilla y en el proceso de recuperación es importante ir paso a paso, cumpliendo etapas y los objetivos que le hayan marcado, sin ponerse fecha vuelta. También es importante la mentalidad, que tenga calma y tranquilidad. Estoy convencido que la va a superar y recuperar su nivel".

Y acerca de las bajas en defensa tras la lesión de Diakhaby y la salida de Paulista manifestaba que "la desgracia de Diakhaby nos vuelve a poner en una situación de dificultad. Estábamos con 4 centrales en plantilla, pero nos quedamos con 3. Tenemos que volver a conseguir tratar de minimizar la lesión y la gente que puede participar, tanto Yarek como Cenk lo pueden hacer bien y aportar su granito de arena a la temporada. El equipo tiene que estar para superarlas y esperamos una buena respuesta".

Preguntado por esa debilidad defensiva y la ausencia de refuerzos en esa posición el pasado mercado de invierno, Baraja replicaba que "juzgar situaciones a priori que todavía no hemos visto… por ejemplo, te hago una pregunta (al periodista): ¿pensabas que Mosquera en este punto de la temporada iba a estar 20 partidos de titular? Éramos 4 y tú me estás diciendo que la defensa va a ser peor porque no está Diakhaby ni Paulista, ¿lo sabes? ¿sabías que Mosquera iba a jugar 20 partidos al nivel que está jugando? La temporada te va diciendo cosas y ¿por qué no ahora Cenk se siente titular y coge confianza, puede dar un buen nivel…o Yarek puede participar y hacerlo bien? No lo podemos saber. Hay que tener un punto de confianza, sobre todo, siendo jugadores jóvenes. Es una desgracia lo que ha tenido Diakhaby, Paulista su salida nos debilita por número, sobre todo. Pero si lo miras por el otro lado, es una oportunidad para que demuestren su nivel, igual el nivel es alto, hay que ponerlos a jugar".

El Getafe y la vuelta de Bordalás

Sobre el rival, el Getafe, explicaba que "tenemos que centrarnos en nosotros, en lo que somos capaces de hacer y en las mejoras que podamos hacer. Hay que encontrar ese equilibrio en el partido y estar muy atentos a los centros laterales, segundas jugadas, ABP defensivos… El Getafe CF juega como creo que se debe de jugar al fútbol. Tenemos que tratar de doblegar al Getafe CF".

Será el primer partido de Bordalás en Mestalla tras su salida el verano de 2022. Para Baraja "su trayectoria lo dice todo. Lleva muchos años en la élite, haciendo buenos trabajos y le tengo mucho respeto. Ha sacado rendimiento a sus equipos y valoro mucho su trayectoria".