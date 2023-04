Los políticos coinciden en que hay que "echar a Meriton"

Libertad VCF organizó un coloquio con todas las formaciones políticas a un mes de que se produzcan las elecciones Municipales y Autonómicas. El tema de debate era la postura a adoptar frente a Meriton, tenedora de la mayoría accionarial del Valencia CF.

Por parte del PP estuvo presente el abogado José Mari Olano, del PSPV-PSOE Borja Sanjuán, de Compromís Lucía Beamud, de Ciudadanos Narciso Estellés, de VOX Juanma Badenas y de Podemos Adrián Navalón. Todas las formaciones políticas coincidieron en que la mejor solución para el Valencia CF sería que Peter Lim vendiera su paquete accionarial.

Para José Mari Olano (PP) "si gobernamos sí le diremos a Lim que tiene que irse. Sea quien sea el que gobierne opinará lo mismo. Nadie está de acuerdo con conceder y ceder más a Meriton. Esa es la postura común a la que podemos llegar y comentar". Y al respecto de los incumplimientos de Meriton comentaba que "a una persona que sistemáticamente incumple, intentar que cumpla ofreciéndole más no tiene sentido. La ciudad no puede permitirse una muela careada más tiempo. Pero no a costa de lo que sea". Y volvía a insistir en que "la administración debe entrar para salvar al VCF sí y sin matices. Lim se debe ir sí y sin matices. Lo demás es verborrea".

Borja Sanjuán (PSPV-PSOE) afirmaba que "sí. Se tiene que ocupar la política de salvar al VCF. Es evidente. Yo he intentado defender el interés general”. Y recalcaba que "no puedne llevarse ni un euro de los derechos urbanísticos si no cumplen. Hay que poner las piedras en el camino para que a Lim le cueste dinero seguir. Si se le bloquean los derechos urbanísticos perderá dinero. No estamos retrasando el convenio por interés electoral. Lo estamos retrasando porque el VCF no cumple con las obligaciones de la ATE que les exigimos. Tenemos que darnos cuenta de la situación límite en la que estamos. El problema no es solo salvarse, el problema es que si sigue Meriton la situación será siempre límite. Si no es esta será la siguiente".

Lucía Beamud (Compromís) aseguraba que "esta situación no se puede aguantar un minuto más. Todas las promesas han sido rotas y hay nulo compromiso con la ciudad y afición. Paso firme desde el Ayuntamiento. La respuesta que nos han hecho al convenio es inaceptable. Nos vendieron que Lim venía a salvar el club y que acabaría el estadio en 2019. Está rompiendo la libertad de expresión de sus aficionados. El cualquier empresa sería inasumible y despido inmediato”.

Para Narciso Estellés (Ciudadanos) "tenemos la obligación de negociar para tener las mejores condiciones para el estadio, pero si lo quiere romper…es el Lopera de Singapur. Se tiene que ir. Lim es una persona mentirosa, un especulador y no quiere al Valencia CF. Lim vete a casa. Gobierne quién gobierne se lo diremos".

Juanma Badenas (VOX) se sumaba a la petición de la marcha de Lim. "Me sumo a las palabras de Lim Go Home. Tenemos que sentarnos y encontrar la solución para conseguir el objetivo. Yo he dejado encima de la mesa una solución". Y esa solución pasa porque "ninguna empresa extranjera tenga más del 51% Con el BOE vamos a sacar a Lim del VCF con una modificación de la ley del deporte".

Y Adrián Navalón (Podemos) se mostraba "encantado de oír que todos queremos echar a Lim. Sentarse con Meriton es una obligación. Pero hay que sentarse para decirles que se vayan. La herida del estadio se debe cerrar. No se puede permitir tener ese esqueleto".