El padre de Cavani asegura que su hijo quiere seguir en el Valencia

LEER MÁS El futuro de Cavani se aleja de Mestalla

Edinson Cavani está citado para incorporarse a la pretemporada a las órdenes de Rubén Baraja. Aunque el presidente del Adana Demirspor de la liga turca, Murat Sankar, en unas declaraciones concedidas al medio Milliyet confesó que "solo vemos a Cavani en sueños, sobre todo en un momento en que el euro está tan caro" y que su destino más probable sería Arabia Saudí, lo cierto es que al delantero le resta un año de contrato.

El técnico Rubén Baraja no está contento con su rendimiento de la pasada temporada pero pese a ello el padre de Edinson, Luis Cavani ha manifestado a D Sports Radio en Argentina que "la idea de él es quedarse a terminar el contrato en Valencia. Me da la impresión que es el último año allí. Ya se lo ve que no es el jugador de hace unos años atrás. Las molestias físicas empieza a pesar". Además insistía en que "si tenés la posibilidad de jugar y retirarte en Europa, hay que retirarse allá y venir acá a disfrutar de lo que el fútbol te ha dado. Los que vienen a retirarse acá terminan haciéndolo de mala manera".