Pablo Andújar: "Los tenistas se van a sentir como en casa"

El Club de Tenis Valencia acoge, del 20 al 27 de noviembre, la Copa Faulcombridge Ciudad de Valencia que engloba la sexta edición de Open femenino y recupera el mítico torneo masculino veinte años después de su última edición. Bajo la dirección de Pablo Andújar se disputará el ATP Challenger 90 que contará con la participación entre otros de los recientes campeones de España por equipos Bernabé Zapata (78), Timofey Skatov (141), Carlos Taberner (165) y Carlos López Montagud (387)

Respecto a los participante, el Director del Torneo afirmaba que "es súper positivo que haya jugadores del 70 al 180 del ranking. Hay jugadores que están arriba, que están luchando por entrar en el cuadro de Australia, y eso nos permite ver un tipo de jugadores por debajo del 100, que quizás en otras fechas no sería posible verlos. Mención especial tienen Bernabé Zapata y Carlos Taberner, que son del CTV, que lo van a jugar, que tienen posibilidades de hacerlo bien, o también Carlos López Montagud, al que le vamos a dar una invitación para el cuadro final".

Pablo Andújar destacaba que "dentro de mi experiencia como jugador voy a tratar de que se sientan como en casa. Como decía va a ser un reto el hecho de que sea un torneo mixto. Se trata de sacar un tipo de torneo de club, como puede ser el Conde de Godó de Barcelona, buscando que se sientan en esa experiencia de vivir el club, de comer en el club, de disfrutar de las súper instalaciones que tenemos,… Vamos a tratar de que salga lo mejor posible; podrá haber fallos, pero tomaremos buena nota para mejorarlo en la siguiente edición".

Respecto a cómo se va a desarrollar el torneo comentaba que "vamos a jugar en las mismas pistas y hacerlo de forma que todo sea igual para chicos que para chicas como no podía ser de otra manera. Y eso va a ser el hecho diferencial. El hecho de que se pueda ver en paralelo el torneo de chicos y el de chicas en la misma semana nos permite algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Habitualmente se suele ver uno u otro y es en los torneos de mayor envergadura donde se ve mixto".

Además del torneo se van a llevar a cabo una serie de actividades paralelas de las que el tenista valenciano destacaba que "vamos a tener competición de tenis en silla, charlas de mujer y deporte, trataremos de hacer un clínic con las escuelas del Club de Tenis Valencia y de los clubes de alrededor, vamos a tratar de acercar este torneo y a los jugadores y jugadoras a los fans. En otro sentido, tendremos catas de vinos todos los días, cortadores de jamón todos los días y el catering de club,… Se trata de que haya una experiencia deportiva y una experiencia social, que vaya más allá, como por ejemplo gastronómica".

La apuesta del Club de Tenis Valencia y las instituciones

Ha sido la Junta Directiva del Club de Tenis Valencia la que ha apostado por recuperar esta Copa Faulcombridge. Para Andújar " ha sido la que ha querido apostar por un torneo masculino; ya llevaban tiempo diciéndomelo y por el momento en el que estoy he querido tirarlo para adelante y me he querido involucrar más y aportar mi experiencia. Como digo el Club tenía ganas de llevarlo adelante, de tener torneo masculino, y además con todo el sentido del mundo, dado los grandes tenistas que tienen ficha con esta institución y que tienen la oportunidad de jugar en casa". Y no se olvidaba de destacar el papel de las instituciones al afirmar que "el apoyo institucional es muy importante para poder empezar y el privado para ir pudiendo hacerlo crecer. Sin ellos no sería posible. Un evento de esta envergadura comporta muchos gastos respecto a jugadores, hoteles, las comidas, obviamente la propia bolsa de premios,… sin su apoyo no sería posible. Como queremos crecer tendremos que hacerlo muy bien para ganarnos su confianza y hacerlo más grande".

Objetivos del torneo

Respecto a los objetivos que persigue el torneo es la igualdad entre hombres y mujeres. "Un principio es que tanto como mujeres van a cobrar exactamente lo mismo y se les va a tratar igual, como no puede ser de otra forma, y el objetivo clave es hacerlo crecer. Que el torneo crezca, que la gente lo conozca, y que quede instaurado no solo como un evento deportivo, sino como un evento social", señalaba Andújar.

Y para ello va a trabajar codo con codo con Ana Salas, la directora del torneo femenino. "Seguro que me va a ayudar porque tiene la experiencia del torneo y de otros años aquí y yo intentaré aportar mi granito de arena para que los dos torneos salgan genial", concluía el tenista valenciano.

Las entradas para el torneo que se disputa del 20 al 27 de noviembre están a la venta en https://entradas.copafbvalencia.com/