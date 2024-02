Netflix no podrá entrar a Mestalla a grabar el documental sobre Vinicius

La productora Netflix no podrá entrar este sábado en Mestalla en el encuentro ante el Real Madrid para grabar el documental que está elaborando sobre Vinicius. El club ha denegado la acreditación a la productora bajo el temor de que se haga un relato que no se ajuste a la realidad. Además entiende el Valencia que su presencia no beneficia en nada a la entidad de Mestalla.

Aunque la acreditación estaba en tramitación, La Liga ha respaldado la decisión de los valencianistas.

Hay que recordar que la presencia de Vinicius en Mestalla volverá a estar envuelta en polémica tras lo sucedido la pasada temporada que acabó con el cierre de una de las gradas de Mestalla durante tres partidos.