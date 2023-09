Mista: "Me da pena oir a la presidenta hablar de permanencia"

Miguel Ángel Ferrer "Mista" es uno de los fichajes de esta temporada como comentarista en el Radioestadio de Edu García. En una amplia entrevista en Onda Deportiva Valencia habla de los dos equipos en los que ha jugado, Valencia y Atlético de Madrid, que se enfrentan este sábado en Mestalla.

Reconoce Mista que le da pena ver al Valencia en la situación en la que está. "Me da pena oír a la presidenta hablar de permanencia pero es la realidad. El problema es que Layhoon no tiene ni idea de fútbol. es buena persona y tengo buena relación con ella y la gente de dentro sé que sufren porque no es decisión de ellos. Tenían ganas de que la plantilla se reforzarse. Layhoon es la portavoz del dueño que no se digna a venir por aquí y que parece que el club le importa realmente poco el club. Cuando tienes un propietario que poco le importa el club los que están aquí solo pueden salvar la papeleta", asegura el ex valencianista.

Precisamente este sábado se enfrentan dos equipos con caminos bien distintos estos últimos años. Mientras el Atleti ha ido creciendo, el Valencia ha hecho justo lo contrario. "La evolución que ha seguido el Atleti es la que deberíamos haber seguido nosotros. Curro, Benítez y yo llegamos al Valencia después de ascender con el Tenerife y el que no asciende esa temporada es el Atleti", afirma. "El Valencia poco a poco se ha ido empequeñeciendo. No se ha invertido en lo que se debería: fichajes para que los entrenadores hubieran tenido las armas necesarias para poner al Valencia donde se merece"

Y reconoce que "nos da rabia que se siga hablando de nuestro doblete aunque es verdad que fue importante. Tendría que haber habido una evolución como la que tuvo con Marcelino, jugando Champions y ganando una copa. Es duro que después de 20 años nadie haya sido capaz de coger el relevo de aquello. La evolución que debería haber tenido el Valencia no la ha tenido y ha sido justo lo contrario a pelear con los grandes".

Su amigo Rubén Baraja

Mista no esconde su amistad con el actual entrenador del Valencia. "Baraja y yo no solamente éramos amigos sino que éramos compañeros de habitación y nos tocó vivir muchas cosas positivas juntos y por eso te decía que el corazón no está dividido porque cuando quieres que tu amigo le vayan bien las cosas y más viendo la situación que tiene el Valencia, tienes que estar a su lado".

El de Caravaca tuvo la oportunidad de hacerle una entrevista en Dazn. Cuenta que se encontró a un Baraja "contento, feliz y sobre todo orgulloso de haber conseguido el sueño que quería que era el de ser entrenador del equipo de su vida".

Para Mista "la diferencia entre Rubén y otros entrenadores que haya podido tener el Valencia es que a él no le sirve con decir 'bueno me voy y que pase lo que sea en el Valencia'. Rubén siente el Valencia como si fuera algo suyo, es su casa y ya lo dijo. Por eso sufro tanto cuando las cosas no van como deberían porque sé lo que siente él".

Y sentencia que "ojalá Baraja se pudiera convertir en un Simeone para el Valencia. Pero ojalá primero cambie la situación del club porque eso es fundamental. Y ojalá él sea el artífice de coger al Valencia en una situación de no saber adonde ir y convertir al Valencia en lo que siempre ha sido"

Impresionado con Javi Guerra

El ex valencianista fue entrenador del juvenil del Valencia. Sobre la irrupción de los jóvenes, destaca uno por encima del resto. "Javi Guerra es un jugador que puede marcar una época en el Valencia. Es el jugador perfecto para que Rubén le enseñe como se juega en esa posición. Diego López me gusta mucho pero creo que Javi Guerra va a ser el estandarte del futuro", asegura Mista.