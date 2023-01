Merino dimite como portavoz de Cs en Les Corts y carga contra la refundación: "Me costaría votarles"

"Lo hago con mucha tristeza e impotencia". Con estas palabras, y entre lágrimas, ha anunciado su dimisión este jueves Ruth Merino, hasta ahora síndica de Ciudadanos en Les Corts. Deja todos sus cargos políticos, también su acta como diputada, y se reincorporará la semana que viene a su puesto de técnica de Hacienda de la Agencia Tributaria.

"Creo que es lo correcto. Ha sido una experiencia bonita y he intentado, a pesar de las dificultades, hacer un buen trabajo", ha afirmado.

Merino ha cargado contra la dirección nacional de Ciudadanos por no tener en cuenta sus propuestas para la refundación; también ha lamentado que este proceso "no cambiará nada", al tiempo que ha reconocido que le costaría votar al partido en las próximas elecciones. "Despues de todo lo que he dicho no voy a decir que les voy a votar", ha asegurado.

Preguntada por su preferencia a la hora de la refundación, ha reconocido que le hubiera gustado que Ciudadanos "desapareciera" un tiempo y volviera a resurgir con "todo nuevo". "No me gusta que el partido en el que yo entré se premie a determinadas personas y comportamientos que no comparto mientras se destierra el talento", ha aseverado.

En cuanto a su futuro político, Merino ha apuntado que no tiene ninguna "oferta formal", sí ha reconocido conversaciones "de pasillo" con otros partidos, "pero nada serio", y no descarta volver en un futuro a la política. "No lo sé. La vida es muy larga, pero los valores del consenso, el diálogo, la meritocracia, la transparencia y la forma diferente de hacer política los defenderé en cualquier sitio, sea Ciudadanos o sea el partido como se llame".