Mensaje de "unidad" de la Plataforma Per un Finançament Just en una semana "crucial" ante la investidura

La Plataforma Per un Finançament Just ha reunido este lunes a los representantes de los grupos parlamentarios de PPCV, PSPV-PSOE y Compromís en Les Corts (Vox no participa en esta organización) para avanzar sus reivindicaciones y que lleguen al Congreso de los Diputados y al Senado.

Este viernes, 17 de noviembre, hay convocado un acto, cuando se cumplen seis años de la primera manifestación "unitaria".

El foco se ha puesto sobre todo en la condonación de la deuda valenciana con el telón de fondo de la investidura de Pedro Sánchez y los acuerdos adoptados con las fuerzas que le darán su apoyo.

Representantes de los sindicatos y la patronal, que forman parte de esta plataforma, Ana García (CCOO-PV), Ismael Sáez (UGT-PV) y Salvador Navarro (CEV), han comparecido junto a los síndics de PPCV y Compromís, Miguel Barrachina y Joan Baldoví, y la portavoz adjunta del PSPV-PSOE, María José Salvador.

García (CCOO-PV) ha insistido en la "importancia" de que los diputados valencianos en el Congreso y el Senado se comprometan también a "defender" los intereses valencianos.

Sáez (UGT-PV), por su parte, ha apuntado que el asunto de la deuda y la financiacióndebe plantearse "desde la multilateralidad" entre las comunidades autónomas "del régimen común".

Desde la patronal valenciana, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha señalado que la condonación, en el caso valenciano, ha de ser "mínimo del 70%", que "es lo que el estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas dice que es por culpa de una mala financiación". "Queremos una negociación exclusivamente para que ese 70% de la deuda que tienen los valencianos sea condonada", ha destacado.

Desde los partidos también se han referido a la deuda. Miguel Barrachina (PPCV) ha celebrado la "unión" que se escenifica en la plataforma, pero ha alertado de que los acuerdos con Esquerra y Junts per Catalunya podrían afectar "negativamente" a la Comunitat, porque considera que estos pactos "reducen la aportación catalana al régimen común".

Por parte del PSPV-PSOE, María José Salvador ha destacado que por primera vez en un acuerdo de gobierno "se ha puesto negro sobre blanco la infrafinanciación valenciana: "Se abre una legislatura de retos y de muchas oportunidades".

En la misma línea, Joan Baldoví (Compromís), que ha afirmado que espera que este acuerdo "sea real" y que todos los partidos estén "por encima de otras cosas" para que "de una vez por todas se resuelva" el problema de financiación.