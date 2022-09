Medina Cantalejo: "Ya ha cumplido la sanción, bienvenido al fútbol de nuevo"

Medina Cantalejo, presidente del CTA ha estado en Valencia en un coloquio con los árbitros de la Comunitat Valencia. Antes ha hablado sobre la sanción a Gayá. Reconoce que "el tema de sanciones no es competencia de los árbitros. Poco puedo decir. Hay unos órganos disciplinarios donde Integridad traslada las declaraciones de cada uno y a partir de ahí hay un Comité que sanciona.. Ya ha cumplido la sanción, bienvenido al fútbol, es un gran futbolista que tiene que jugar pero lo que pido es respeto. Poner en entredicho la imparcialidad de un árbitro no logra nada. El chico ya tiene que jugar, Valencia entera le está esperando, la selección le está esperando y nada.. todo olvidado".

También le han preguntado por el gol anulado a Yunus Musah ante el Atlético de Madrid por una falta previa de Diakhaby en la que intervino el VAR.

Se habló que esa decisión no sentó bien dentro del CTA. Pero para Medina Cantalejo "no te voy a regatear. Pero entiéndeme que nosotros no tenemos que opinar nada. Con nuestros árbitros hablamos dentro del vestuario. Hacemos una evaluación sobre si ha estado o no adecuado. Igual que Gattuso no va a hablar mal o bien de un jugador en público. No emitimos opiniones sobre jugadas de ningún tipo y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones".

Y añade "no hacemos valoraciones de jugadas concretas. Hemos tenido una rueda de prensa abierta pero hablamos en términos generales. No voy a hablar de la jugada del Valencia, ni del Celta, del Betis, del Sevilla o del Albacete".