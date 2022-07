La Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas inclusivas, Aitana Mas, ha reconocido hoy que no se conoce todavía los protocolos de la Conselleria que dirige. Lo ha hecho al ser preguntada por la situación actual del educador acusado de violación a una menor.

Y es que el educador acusado por una menor tutelada de la Generalitat solo se ha visto obligado a alejarse temporalmente del centro aprovechando su periodo de vacaciones.

Al respecto, la Vicepresidenta ha asegurado que desconoce si el educador está de vacaciones ya su principal prioridad, ha sido asegurarse de que la menor está protegida. Así, Mas ha señalado que, "como es norma en estos casos donde hay una menor y una investigación policial", la Conselleria de Igualdad está "colaborando en todo lo que marcan los protocolos de actuación y lo que piden los investigadores", y ha añadido que "se ha asegurado el bienestar de la menor", que es "lo más importante".

Preguntada por si puede precisar cómo se ha actuado con el profesional denunciado, Aitana Mas ha reiterado que se han seguido los protocolos, que indican que "la menor debe estar protegida y asegurar que no le pase nada, y la menor está asegurada". "Eso es lo que marca el protocolo, que se garantice su seguridad" y "su seguridad está garantizada", ha sostenido.

Pero, en cuanto a qué protocolo se ha seguido, Mas ha ha admitido: "No me conozco el protocolo al detalle. Desconozco si este hombre está o no de vacaciones. Lo que me han dicho es que se ha actuado conforme al protocolo y se ha protegido a la menor, que es lo importante. Eso se me ha garantizado y se me ha dicho que se ha actuado conforme al protocolo".

De esta forma se ha estrenado Aitana Mas en su cargo. Se ha enfrentado en menos de una semana a esta nueva denuncia y al conflicto por la tutela del primer bebé de la joven avisada por el exmarido de Mónica Oltra.