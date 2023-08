Marchena reconoce que de haberse quedado en el Valencia habría estado al 50%

Carlos Marchena llegó al Valencia para acompañar a su amigo Rubén Baraja en el banquillo. Tras un duro final de temporada decidió no continuar para embarcarse en nuevos proyectos. Ahora, en una entrevista en El Desmarque, reconoce que de haberse quedado junto a Baraja habría estado al 50%

Asegura Marchena que continuar en el Valencia "no estaba en mi orden de vida. Fui porque se dieron la circunstancias, porque me lo pidió un amigo, pero he salido porque tenía en mente otros proyectos, otra idea. Estaba 100% focalizado en lo que voy a hacer este año, y para estar a un 50% no puedo estar. No puedo traicionar ni engañar a nadie, tengo que estar donde quiero estar al 100%. La academia es mi idea, mi foco, mi atención".

Sobre la posible llegada de Rafa Mir afirma que "no le veo porque está en el Sevilla, ¿no? Si está en el Sevilla es jugador del Sevilla. Yo no soy nadie para hablar del futuro de nadie".

Y acerca de la pretemporada del Valencia reconoce que "Baraja está dependiendo un poco del club. Él, centrado en entrenar, esperando a lo que le puedan traer y sacarle partido a lo que tiene. Ahora mismo hay muchos chavales de la cantera, su idea es la de formar una idea de juego, un bloque. Esperando evidentemente y confiando en la dirección deportiva y en lo que le puedan traer".