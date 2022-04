Luis Rubiales tiende la mano al Valencia CF

El presidente de la RFEF ha mantenido un desayuno de trabajo en Valencia a dos semanas de que el Valencia dispute la Final de la Copa del Rey en Sevilla. Luis Rubiales ha manifestado su deseo de que Valencia sea una de las sedes si finalmente España y Portugal albergan el Mundial de 2030. "Queremos un estadio en Valencia como la ciudad de València merece, como la afición del Valencia merece y creo que hay fórmulas. España y Portugal están tratando de hacer un Mundial y va a haber que elegir sedes. No se me ocurre un Mundial sin Valencia. Creo que todas las administraciones van a beneficiarse mucho de los visitantes que vendrían pero eso requiere una inversión. Es el momento en el que debemos dialogar a nivel nacional y local con todas las administraciones para que aquellas ciudades que quieran ser sedes se puedan beneficiar de estas subvenciones, e inversiones que luego van a hacer que toda la ciudad se beneficie".

La relación actual de la RFEF con el Valencia CF

Además Rubiales habló de cómo está actualmente la relación de la institución que preside con el Valencia. "En la RFEF no hablamos de los dirigentes. Probablemente nos gustaría que en Almería fueran gente que sintieran los colores del club, en Valencia valencianistas, gente vinculada emocionalmente, socialmente, económicamente... pero la Ley de Sociedades Anónimas es la que es, hay otros ejemplo de clubes que funcionan bien con este sistema. No entramos en esto. A nivel de trabajadores, administrativo, institucional la relación es muy buena. Pero luego hay otra parte institucional con intereses distintos a los que debería de haber que son lo que son. Hoy he vuelto a mandar un mensaje a Anil, le insistí también para dialogar en otras ocasiones y Anil me dijo que no. Asumo que él o el club puedan tomar las decisiones que crean conveniente, pero es difícil explicar que el club asuma repartos de cantidades diferentes en Liga o en competiciones europeas pero no lo hagan con el reparto de la Supercopa".

La demanda de la Supercopa

El principal punto de fricción con el Valencia fue el reparto del dinero en la Supercopa de Arabia de 2020. El Valencia amenazó con denunciar aunque según Rubiales aún no se ha presentado ninguna demanda. "No tenemos ninguna noticia de demanda alguna, sólo una petición de los contratos vía juzgados que la Federación entregó. Creemos que hay que tratar de buscar soluciones dialogadas, pero a día de hoy, no hay demandas. Esperemos que no la haya y pensamos que hemos actuado correctamente. Ojalá se reconduzca la situación y los dirigentes del Valencia se sentaran a dialogar que es lo que nos gustaría".

Reparto de las entradas para la Final de Copa

También se refirió a la polémica por el reparto de las entradas para la Final de La Cartuja. "Que si hay una polémica con las entradas, debe solucionarse y llegar al mayor número de aficionados, que para eso la Federación Española de Fútbol ha hecho un esfuerzo renunciando a un porcentaje de las que nos corresponden para que le lleguen más a los aficionados. Hemos hablado también con algunos futbolistas para ayudarles porque también se han visto afectados por el reparto de entradas. Desde RFEF la idea es la de ayudar porque es el partido más bonito del mundo".

El Fondo de Inversión CVC

Y por último volvió a manifestarse en contra del Fondo CVC que promueve La Liga al que califica de "ilegal" y que para el Valencia supondría, según el plan de crecimiento actual del 3%, dejar de ingresar 840 millones en los próximos cuarenta años".