Libertad provisional para Rafa Mir tras declarar ante la jueza

Rafa Mir queda en libertad tras declarar ante la jueza de Instrucción 8 de Lliria. Lo ha confirmado su abogado Jaime Campaner con un escueto "libertad, el partido acaba de comenzar". Además aseguraba que el futbolista"está relajado y ahora vamos a trabajar en el proceso para que todo se aclare". El delantero valencianista ha quedado en libertad con cargos y con medidas cautelares de alejamiento.

La jueza ha tomado esta decisión al no existir riesgo de fuga ni tampoco de destrucción de pruebas aunque el proceso no ha hecho más que comenzar. Una vez recuperada la libertad podrá reincorporarse a la disciplina valencianista a la espera de saber si el club toma o no alguna medida con el futbolista.

El delantero llegó a primera hora de la mañana al juzgado pero no ha sido hasta cerca de las dos de la tarde cuando la jueza le ha tomado declaración por la presunta agresión sexual de la que se le acusa. Previamente lo habían hecho las denunciantes ratificándose en lo declarado en su denuncia ante la Guardia Civil.