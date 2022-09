El Léleman Conqueridor Valencia debuta en la Copa Comunitat Valenciana de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana ante el Club Voleibol Valencia en un derbi de viejos conocidos que se celebrará en el pabellón de Benicalap este martes a las 21:30 horas.

El Conqueridor Valencia vuelve a la que fue su casa y disputará los cuartos de final de la Copa Comunitat Valenciana ante el Club Voleibol Valencia. El equipo de Benicalap, que fue la entidad que logró el ascenso a Superliga y donde militó la plantilla que hoy juega en Conqueridor la pasada campaña, tratará de ofrecer su mejor versión con un grupo que este año disputará la Superliga 2.

Duelo de viejos conocidos

Este encuentro enfrentará a viejos conocidos, ya que muchos de los jugadores han jugado juntos durante muchos años e incluso comparten algo más que amistad. Es el caso de los colocadores y hermanos Nacho y Alejandro Huerta, el primero en el Conqueridor y el segundo en el CV Valencia. Alejandro Huerta y Carlos Galera jugarán también contra su ex equipo, el ‘Conque’, donde llegaron a formar parte de las filas del conjunto que dirigió Fernando Mirasol en Superliga 2.

El entrenador Pablo Diaz fue el hombre que, junto con Fernando Mirasol, guio al grupo que hoy juega en Superliga al ascenso en 2020. También David de Juan y Juan Martín Segovia han sido compañeros de vóley playa en múltiples ocasiones; o Hugo Amigo y Pablo Martínez, que estuvieron en dinámica del equipo de Superliga la pasada campaña. También será un regreso especial para Héctor Iborra, campeón de España con el equipo junior del CV Valencia la pasada campaña y miembro del equipo que logró el ascenso a Superliga 2.

Primera competición oficial

El Conqueridor afronta este primer partido oficial con muchas ganas tras los cuatro encuentros de pretemporada celebrados los pasados fines de semana. Para Fabián Muraco, la Copa Comunitat Valenciana “sirve de rodaje de cara a la Superliga, que es el principal objetivo del grupo, pero todos sabemos que tiene un condimento especial, ya que muchos rivales fueron compañeros de club hasta hace 4 meses, pero en nuestra cabeza lo que debe importar es las cosas que hacemos bien para llegar en óptimas condiciones a disputar la liga”.

Por su parte, Nacho Huerta, que se enfrentará a su ex equipo y su hermano, asegura que será un día especial: “Volver a Benicalap siempre será un orgullo para mí. El Club Voleibol Valencia me dio la oportunidad de debutar en Superliga y de vivir uno de los momentos más importantes como jugador, el ascenso a Superliga. También jugar contra mi hermano siempre será un momento bonito. Él fue el que me introdujo en el mundo del voleibol. Ya he tenido la oportunidad de jugar contra él otras veces, y en el marcador global vamos 1 a 1. Espero que esta vez la balanza se decante de nuestro lado”.