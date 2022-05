Joan Penyarroya: "Perezco la Pantoja, salgo en todos los lados"

El Valencia Basket juega este martes el primer partido de los 1/4 de final de la lucha por el título frente a Baskonia. Y se está hablando mucho del futuro de Joan Penyarroya después de que Valencia Basket le ofreciera una renovación que no aceptó. El técnico reconoce que "es algo que hemos hablado ya hace meses. Esta semana parece que sea la Pantoja en redes sociales, salgo en todos los lados. Y mi respuesta es la misma que hace dos o tres meses y no ha cambiado nada en esta semana que parezco la Pantoja a lo que es mi situación desde hace dos o tres meses. Todo está igual. Y me molesta aunque no soy nuevo en el negocio que estemos hablando de mi caso o de que si Valencia Basket va a ser equipo de Euroliga y estamos a 24 horas de jugar el play-off".

Sobre el rival en 1/4, Baskonia

Precisamente sobre este play-off con el factor cancha a favor decía Penyarroya que "es una eliminatoria muy dura. Será muy igualada y la gestión de las emociones, los pequeños detalles marcaran la diferencia de quien será el ganador de la eliminatoria. Llegamos con todas las ganas de ganar y pasar este play-off".

Llamamiento para que Valenci Basket sea equipo de Euroliga

"No puedo mandarle ningún mensaje a la Euroliga. Ellos ya saben que no hay mejor proyecto de todos los posibles a los que pueden dar invitación que Valencia. Eso lo sabe Euroliga y todos los equipos de Europa. A partir de ahí siempre hay historias, intereses... Se ha dado esta situación por la desgracia de la guerra de Ucrania y se da la posibilidad de que haya alguna wild card más. Todo lo que no sea dársela a Valencia Basket me parecería extraño pero... cosas más raras se han visto".