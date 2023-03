Javier Tebas sale de nuevo a la defensa de Peter Lim

Javier Tebas, presidente de LaLiga, salió, de nuevo en defensa de Peter Lim como máximo accionista del Valencia CF en la presentación de la IV edición de la ISDE Sports Convention 2023, congreso internacional del derecho y la industria del deporte. Y lo hace, una vez más, cuando la figura del magnate singapurense sigue perdiendo enteros entre la afición del club de Mestalla que ahora mismo se encuentra en puestos de descenso.

El propio Javier Tebas, como ya hiciera en fechas pasadas, defiende y justifica la actual situación del equipo blanquinegro cuando se le formulaba la pregunta "¿cómo encajamos el modelo fallido valencianista con un máximo accionista como Peter Lim que está haciendo casi desaparecer el club?" a lo que el máximo mandatario del futbol español respondía.

“Me gusta hablar con perspectiva. El modelo de propietarios extranjeros está limitado en España. El del Almería, es un ministro que tiene capacidad para hacer lo que quiera, pero nuestro control económico no se lo permite. Es nuestro modelo. No valen patrocinios falsos, ni las cosas que hace el PSG. Peter Lim cuando vino ya sabía que tiene unas normas de inversión y que debe cumplir con ellas y no puede poner todo el capital que quiera. Cuando vino, había 26.000 personas aplaudiendo que llegase en Mestalla y diciendo menos mal que viene a salvarnos".

El COVID como gran problema

"Es verdad que es una pena la situación, es verdad el desapego que existe, pero no es la primera vez. Ganó la Copa con Marcelino y ya nos habíamos olvidado de Peter Lim, pero es una montaña rusa en Valencia la relación de la afición con él. Tengamos perspectiva. Hay que analizar lo que le ha pasado al Valencia CF. También es cierto que justo el año del COVID deja de jugar la Champions, luego deja de jugarla y de ingresar 70M€, más la falta de taquillas, falta de patrocinadores, el parón… Se juntaron dos cuestiones de más 120 millones de euros menos en un presupuesto de 180 y eso es difícil levantarlo en dos días. Al FC Barcelona le pasó algo similar, siempre iba al límite y la falta de ingresos por el COVID le arrastró y lo está pagando todavía".

Pena por el desapego con Peter Lim

"Ojalá el Valencia CF salve la situación deportiva en la que está sea con Peter Lim o sin Lim. Mira al Sevilla, no tienen a Peter Lim y deportivamente está abajo. Cada vez hay más igualdad... A mí me da pena el desapego que se tiene con Peter Lim y a ver si eso un día si se puede arreglar. ¿Que es con la salida de Peter Lim? Pues tendrá que ser con él, pero a mí me gustaría que fuera de otras formas".