Javi Guerra sueña con ganar títulos con la selección española

El valencianista Javi Guerra se encuentra convocado con la selección española sub 21 para jugar este martes ante Kazakhstan este próximo martes. Junto a los otros valencianistas Diego López y Fran Pérez.

En declaraciones a la RFEF no esconde su deseo de ganar algún día títulos para España. "Representar a tu país es algo muy especial y me encantaría poder conseguir títulos y grandes cosas con España", afirma el valencianista.

Pese a su irrupción en el fútbol de élite reconoce que la vida no le ha cambiado. "Sigo haciendo las mismas cosas, vivo en casa, llevo el coche que me dan en el club. Llevo la vida de cualquier chico de 20 años que estudia y que juega al fútbol que es lo que siempre he querido". Y añade que "solo había venido una vez a la Selección y creo que gracias a ese gran cambio en Valencia me he visto recompensado con la llamada de la Selección. Estoy muy contento por todo lo que ha pasado este último año".

Además destaca que "estamos orgullosos de dejar en buen nivel al Valencia" en relación a su presencia junto a la de los otros dos valencianistas.