Javi Guerra afirma estar "donde quiero estar"

Javi Guerra se encuentra concentrado con la selección sub 21. Y desde esa concentración, en una entrevista para el Diario AS ha hablado sobre su futuro.

Recuerda el canterano que renovó su contrato hasta 2027 hace poco tiempo, concretamente el 10 de mayo del pasado año. "Me preguntan mucho lo de mi futuro y me sorprende porque no ha pasado ni un año desde que renové. Está claro que estoy donde quiero estar", afirmaba.

Además recordaba uno de sus peores momentos. Fue tras ser expulsado ante el pasado mes de diciembre en el encuentro ante el Getafe. "todos los otros momentos han sido buenos: el debut, la Selección... Pero a veces las cosas pueden cambiar en un momento. Fue el momento más difícil, pero seguí trabajando porque al final me debo a mi equipo y ahora estoy volviendo a tener esos minutos y esa confianza gracias al esfuerzo", aseguraba. Y reafirmaba su decisión de haberse cerrado tuiter tras las críticas: "los futbolistas estamos muy expuestos en las redes sociales y creí que lo correcto en ese momento era aislarme de las redes porque no me iban a traer nada bueno. Creo que que tomé la decisión correcta y, de hecho, sigo sin sin tener Twitter".