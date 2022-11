Jasiel Rivero elegido MVP del mes de octubre de la Liga Endesa

El ala-pívot del Valencia Basket Jasiel Rivero ha sido designado por la Liga Endesa como el MVP Movistar de octubre tras acreditar en los cuatro partidos que disputó con el equipo taronja en este periodo un promedio de 19 puntos con un 76,7% en tiros de dos y un 66,7% en triples, 5,8 rebotes, 1,3 asistencias, 1 recuperación y 5,5 faltas recibidas para 26’5 de valoración.

Pese a haberse perdido los dos últimos partidos del equipo taronja por una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda, el interior taronja cumplía con los requisitos necesarios para ser galardonado al haber disputado cuatro de los seis partidos de este periodo y al formar parte de un equipo que ha ganado al menos la mitad de los partidos durante este mes.

El ala-pívot cubano comenzó la Liga Endesa con 16 puntos y 4 rebotes para 19 de valoración en la pista del Real Betis Baloncesto, luego se fue hasta los 17 puntos y 11 rebotes para 30 de valoración en el triunfo ante el Joventut, consiguió 17 puntos, 3 rebotes y 9 faltas recibidas para 25 de valoración en la cancha del Surne Bilbao y antes de lesionarse, se fue hasta los 26 puntos (con un 8/8 en tiros de dos y un 3 de 4 en triples) y 5 rebotes para 32 de valoración ante UCAM Murcia en la Fonteta.

Tras conocer este reconocimiento, Jasiel Rivero se mostraba “super contento, no me esperaba este obsequio tan hermoso, y más que me lo dieran en el día de mi cumpleaños. Pero creo que se lo merece más el equipo que yo, siempre están ahí con uno apoyando y son los principales factores para que un jugador tenga este obsequio tan especial. Super contento con este premio”.

El interior cubano, que fue sorprendido el pasado lunes por su esposa y su hija para hacerle entrega de este regalo de cumpleaños tan especial después de su sesión de recuperación en la Fonteta, desvelaba que “estoy con muchas ganas de estar de vuelta con el equipo, de ayudar al equipo con lo que siempre hago, estar con la energía siempre al máximo y apoyar así al equipo en lo que sea. Y ayudar en lo que pueda a traer más triunfos para Valencia”.