Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha visitado este sábado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en la localidad valenciana de Montitxelvo, donde todavía no se ha podido dar ni por estabilizado ni por extinguido el incendio iniciado el pasado jueves. Todo hace indicar que ha sido intencionado, como ha apuntado Mazón: "Si el incendio ha sido provocado, no ha sido ni un amateur ni un gamberro, son algunos que saben de fuego. Y si es así, yo no estaría tranquilo porque vamos a ir a por ellos”.

Mazón ha asegurado que “el día ha ido bien” y ha confirmado que los vecinos desalojados en Terrateig, Castellonet de la Conquesta y Llacuna de Villalonga han vuelto a casa; mientras que siguen las restricciones en Monte Corona, Corona de Villalonga y en la ermita de Ador. “En Ador sí que se mantiene el confinamiento, pero la jornada ha sido buena. Este domingo tenemos una prueba de fuego, una prueba importante. Si no cambia el viento, podría ser el día que lo declaráramos estabilizado y perimetrado, pero aún no; aunque está en vías”.

El incendio de Montitxelvo: un perímetro de 60 kilómetros y 2500 hectáreas quemadas

Las cifras del incendio apuntan a un perímetro de 60 kilómetros, con 59.000 metros aproximadamente, y las 2500 hectáreas de zona quemada. “La jornada ha sido buena porque el viento ha permitido que los medios aéreos hayan podido salir para descargar y humedecer con el fin de evitar la propagación que, como era muy rápida y con mucho viento, iba sobre todo a ras del suelo, de ahí que no se vean muchas copas de árboles arder. Estamos en vías de estabilizarlo. No debemos decir nada más que eso, porque estamos en ese punto y el viento ya nos ha jugado suficientes malas pasadas durante estas últimas horas como para dar algo por seguro”, ha manifestado Mazón.

El presidente de la Generalitat Valenciana anunció el viernes, sin ir más lejos, que no se preveían nuevos desalojos y diez minutos después el viento sorprendió y obligó a desalojar algunos municipios. Por tanto, ha pedido seguir con “mucha prudencia y tranquilidad”. “Con la vía de estabilización se ha avanzado durante este sábado”, ha insistido, al mismo tiempo que ha querido dar las gracias a la UME, a los Consorcios de Bomberos de València, Alicante y Castellón, a todos los efectivos de la propia Generalitat Valenciana, a los efectivos que se han desplazado para ayudar desde regiones vecinas como Murcia o Castilla-La Mancha. “He llamado personalmente a Emiliano García Paje y a Fernando López Miras y a nuestros presidentes de las diputaciones para darles las gracias, porque esta coordinación es la que hace que entre todos podamos echar hacia adelante”, ha destacado.

Declaraciones de Carlos Mazón sobre el incendio de Montitxelvo

Previsión del incendio: “El domingo seguiremos en vías de la estabilización, con una disposición muy distinta. Las caras de los responsables, aunque es de cansancio, es de mucha mayor tranquilidad que la del viernes a las ocho de la mañana y a lo largo del día. La consellera y el resto de compañeros estuvieron aquí y saben que la situación fue complicada. La jornada del sábado se ha aprovechado bien y, por tanto, estamos en un mejor momento; no para sonreír, pero sí para empezar a respirar un poco y a seguir trabajando. Ahora lo que queda es trabajar en la prevención para que el perímetro y las hectáreas se queden ahí, y que ante cualquier cambio de viento o variación podamos estar preparados, con las zonas bien humedecidas; también con los mapas de calor que se están detectando en los puntos quizá más complicados o los que aún reservan o guardan algo de calor, tenerlos suficientemente húmedos para que consigamos que el perímetro se quede fijo, que eso es lo más importante ahora".

Cantidad de gente desalojada: “No puedo decir los censos. Algunos núcleos poblacionales están diseminados. El viernes llegaron a estar evacuadas 850 personas, confinadas en sus municipios unas cuantas más. En Terrateig, Castellonet, La Conquesta o Llacuna de Villalonga han vuelto a sus casas. Lo máximo que se llegó a evacuar fueron 850 personas y de ahí no ha subido”.

Causas del incendio: “Ya nos ha trasladado la delegada del Gobierno que la investigación no descarta que sea a una causa provocada. Vamos a esperar al final de esa investigación, pero, desde luego, si es provocado, sí que es verdad que no es un amateur ni es un gamberro. Es alguien que sabe de esto, es alguien que sabe de fuego. O son algunos que saben de esto. Yo no estaría tranquilo porque vamos a ir a por ellos”.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, durante su vista al Puesto de Mando Avanzado (PMA) en la localidad valenciana de Montitxelvo | Generalitat Valenciana

Confinamiento en Ador: “Todavía no se ha levantado el confinamiento de Ador. Repito que el confinamiento en Monte Corona, en la ermita de Ador, en Corona de Villalonga y en Ador, aún se mantiene, pero vuelven a casa en Terrateig, Castellanet de la Conquesta y Llacuna de Villalonga. Estos son los que están volviendo ahora a sus domicilios. Esa es la decisión que se ha tomado después de la reunión con los alcaldes, a las cuatro de la tarde. Y quiero dejar claro que los alcaldes de todos estos municipios han sido clave. Quiero agradecerles cómo han mantenido la calma, informando a los vecinos. Eso es muy importante, porque la gente que ve de cerca el humo, incluso cerca al fuego, y observa cómo corre, y necesitan una información permanente y tranquila de gente conocida, al margen de los propios efectivos. Así que quiero aprovechar para darles las gracias. Hay algunos que están por aquí y que siguen trabajando igual o más que nuestros propios efectivos. Por eso, en nombre de la Generalitat Valenciana, quiero dar las gracias a los alcaldes que están trabajando a pie de incendio. Eso me parece muy importante y nos sentimos muy orgullosos del esfuerzo de todo el mundo. Y a la prensa que está de guardia aquí, también. A ver si este domingo podemos dar una noticia un poquito mejor. En eso estamos trabajando todos”.

¿Por qué no se puede hablar aún de estabilización?: “Porque cuando todavía tienes mapa de calor con brotes, significa que aún tienes posibilidades de que se reactive algo. Es verdad que estamos en vías de estabilización, porque toda la evolución del día ha sido muy buena, pero hay un tanto por ciento que no nos permite a esta hora poder darlo por estabilizado. Si todo va bien, y todo hace prever que todo irá bien, el domingo podríamos hacerlo, pero todavía es pronto y, por lo tanto, sería irresponsable adelantarnos. Son las fases normales: preestabilización, estabilización, perímetro y extinción definitiva. Estamos aún en esa fase. Podríamos decir que hemos iniciado el viaje de vuelta, que era lo más importante”.

¿Queda fuego en el perímetro?: “Dentro del perímetro sí que quedan algunos puntos de llama viva, muy concretos y determinados, pero lo importante es que es dentro del perímetro; en estos momentos no hay riesgo de sobrepasar el perímetro. Por eso digo que ahora estamos en un buen momento”.

Recurso contra la amnistía, como la Junta de Castilla-León: “Ahora estamos con un incendio. Mañana (el domingo) llegará otro, pero ya saben que nosotros vamos a defender la igualdad de los españoles con todos los resortes que nos dé la ley y el Estado de derecho. Permítanme que, en estos momentos, no me extienda mucho más en eso, aunque creo que ha sido claro”.