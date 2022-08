Hugo Guillamón: "Ahora mismo no me preocupa la renovación"

El Valencia pretende reactivar a renovación de Hugo Guillamón. El canterano lo tenía todo acordado hace unos meses para prolongar su contrato pero Peter Lim paralizó la operación. Con el Athletic tras sus pasos, ahora el Valencia pretende tener renovado al centrocampista al que le resta un año de conrrato.

Pese a ello el propio Guillamón reconocía que "se habla mucho. A mí, lo que me toca es jugar, estar en el campo, estar disponible para el míster. Yo no me preocupo ahora mismo de eso y estoy deseando empezar La Liga para que vaya todo bien".

Derrota ante el CD Castellón

Estas declaraciones las realizaba tras la derrota ante el CD Castellón. Para Hugo "ha sido un partido complicado desde el principio, pero ya sabíamos lo que iban a plantear ellos. Era su presentación delante de su gente. Estos partidos nos sirven para mejorar y para no pensar que tenemos todo el trabajo hecho. Nos quedan 10 días para el inicio de La Liga y tenemos que seguir trabajando porque tenemos cosas que mejorar".

De su nuevo entrenador, Gennaro Gattuso señalaba que "desde el primer día que empecé a trabajar con él me he sentido a gusto. Es un buen entrenador y creo que va a hacer las cosas muy bien aquí. El equipo lo ha acogido muy bien. Está claro que aun nos quedan cosas que mejorar, con el tiempo las vamos a ir cogiendo. Creo que el equipo está muy contento y él también".