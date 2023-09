Hugo Duro: "Ojalá los goles que llevo se queden en pocos"

LEER MÁS El Valencia tumba en Mestalla a un Atlético invicto

Hugo Duro es de esos tipos que te alegas cuando las cosas le van bien. Y la temporada pasada fue justo todo lo contrario. Solo consiguió marcar un tanto pero en el inicio de esta nueva campaña todo ha cambiado. Ante el Atleti hizo un doblete para que los de Baraja consiguieran una gran victoria en Mestalla.

El delantero valencianista fue protagonista en Radioestadio Noche. Confesaba con Gonzalo Palafox que "lo del año pasado todo el mundo lo sabe y a nivel individual pues también. El comienzo, no solo el mío sino también el del equipo es bueno así que la verdad es que estamos muy contentos".

El valencianista era sincero al afirmar que "sabemos de nuestras carencias o llámale como quieras pero el trabajo del equipo y de todos los jugadores es innegociable. Baraja el año pasado ya demostró salvándonos y esta con una pretemporada con tiempo para enseñarnos sus métodos, obviamente se está demostrando que el equipo es mucho mejor y se está demostrando en el campo".

Sobre la posibilidad de que algún día le llegue la llamada de la selección aseguraba que hay que ir con "tranquilidad que tan rápido sube la espuma como baja. Voy a disfrutar del momento, seguir trabajando y ojalá las cosas sigan como este inicio. Ojalá tenga la suerte que un día cuenten conmigo en la selección".

Dos goles del delantero valencianista que acabó vaciado en el campo hasta el punto de tener que pedir el cambio y tener que insistir porque desde el banquillo no se daban cuenta de la circunstancia. "Veníamos del parón de selecciones y entre cansancio y un golpe que me he llevado, he tenido que pedir el cambio. Si es verdad que el esfuerzo de todos ha sido muy grande pero vale la pena siempre que se gane", comentaba Hugo Duro.

Y para aquellos que nunca dejaron de creer en él pese a hacer dolo un gol la pasada temporada lanzaba un mensaje: "me alegro de darle la razón ahora a los que confiaron en mi. Solo llevamos un mes y es una anécdota porque los delanteros a veces parece en un mes que va a ser tu año y después... el año pasado empecé igual y luego... siempre con cautela, a seguir y ojalá los goles que llevo se queden en pocos"