Hugo Duro: "Estamos lejos del descenso y tenemos un grupo ambicioso que quiere mirar a Europa"

Con el Valencia séptimo clasificado, con 32 puntos en la tabla clasificatoria es lógico que el aficionado valencianista comience a penar en algo más que el objetivo de la permanencia. Hugo Duro ha comparecido en rueda de prensa y ha reconocido que "estamos lejos del descenso y tenemos un grupo ambicioso que quiere mirar a Europa pero tenemos que ser precavidos. Tenemos que ir poquito a poquito".

Una de las claves del éxito del Valencia está en su banquillo. Rubén Baraja al que Hugo Duro ha querido ensalzar manifestando que "el míster es una persona justa que pone en el campo al que está mejor en ese momento y no por nombre. El año pasado cuando estuve bien jugué y cuando no me quitó. Mi año no fue bueno y el míster tenía que tomar decisiones para mejorar al equipo. Este año habló conmigo y dijo que quería trabajo". Y sobre una posible renovación del técnico aseguraba que "no es una decisión mía. El equipo está a muerte con el míster. Si quiere estar más años será decisión suya y del club. Hay que disfrutar de que estamos bien".

La clave, el vestuario

También ha querido resaltar la importancia del buen ambiente que se respira en el vestuario. "El vestuario es un grupo currante, joven y humilde. Todos quieren aportar porque para el grupo es una oportunidad única para ganarnos un puesto en un sitio como el Valencia. Esa competitividad hace un mejor grupo y que las cosas salgan bien". Y añadía que "en el vestuario tenemos asumido que no hay ningún crack ni ninguno que pueda dejar de correr. Nadie tiene los humos subidos. La gente viene con ganas de ayudar al compañero y esa unión que hemos hecho da sus frutos. Nunca he estado en un vestuario tan unido".

Respecto al año anterior, donde su rendimiento no fue el esperado confesaba que "el año pasado perdí la sonrisa. Y este año he recuperado esa ilusión por venir a entrenar y estar con tus compañeros".

Su mejor momento

Reconocía Hugo Duro que tanto el Valencia como él mismo están en su mejor momento. "Tanto a nivel deportivo dentro y fuera estoy en mi mejor momento. Cuando llegué venía del Getafe que es algo diferente. En Madrid se dividen en más aficiones. Me avisaron de la exigencia de Mestalla pero también me dijeron que el esfuerzo estaba premiado. Y yo lo dejo todo en el terreno de juego y esa conexión fue rápida. Yo soy un tío sencillo que siempre intento sacar una sonrisa a la gente y eso lo agradecen. Estar aquí para mi es un orgullo porque es uno de los clubes más grandes de España. Soy muy feliz y ojalá pueda estar muchos años aquí".

Pese a su mal año anterior, se atrevió a coger el dorsal 9. "Me hacía ilusión llevar el 9. Cuando se dio la posibilidad se lo dije a mi padre y me dijo que eso sería demasiada presión. Era algo simbólico, no te hace meter más o menos goles. Sabia la presión que podía suponer llevar el 9", afirmaba.

Próximo partido, el Atleti

Y sobre el partido de este próximo fin de semana ante el Atleti reconocía que "vamos a ir a por todas. Ellos habrán aprendido del partido de ida donde estuvimos muy bien y ellos estuvieron mal. Vamos con la ilusión de aprovechar la dinámica en la que estamos".