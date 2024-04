Hoy venía pensando en... lo de las ventas del Valencia

Hoy venia pensando en… las ventas del Valencia.

Es evidente que este verano Lim volverá a vender a alguno de los jugadores importantes. Hablar hoy de a quién es difícil porque al final será el mercado, en función de las ofertas, quien dictamine él o los jugadores elegidos. El temor que tenemos todos… que como a Lim lo deportivo se la trae al pairo, desmonte la columna vertebral del equipo y haya que volver a empezar de nuevo.

Porque el miedo no es a vender. Históricamente el Valencia ha vendido. Desde Mendieta al Piojo pasando por los Villa, Silva, Mata y compañía. Ese no es el verdadero problema, no. El problema a que en aquel entonces existía un proyecto deportivo y cuando se vendía a algún futbolista, se volvía a invertir en el equipo para que este mantuviera más o menos el nivel. Cuando se vendió a Villa o a Silva o a Mata, el Valencia siguió peleando por entrar en Champions. Hoy la cosa es muy distinta. Cuando se venda se volverá a cruzar los dedos para que Paterna ofrezca a los sustitutos. Y la vaca no puede estar siempre dando leche.

No cabe duda que hoy por hoy hay dos ventas que dan miedo. Las de Mamardashvili y la de Mosquera. La salida de ambos futbolistas, viendo quien les van a tener que sustituir, bajaría potencialmente el nivel y Baraja lo sabe. Tal vez por eso si le dan a elegir quizá prefiera una venta de Javi Guerra que la de esos otros dos futbolistas. A Javi aún no le ha encontrado hueco en su esquema de juego mientras que los otros dos, junto a Pepelu, son absolutamente indiscutibles.

Sea como fuere lo realmente preocupante es que al máximo accionista solo le interese lo económico muy por encima de lo deportivo. Lo viene demostrando estos últimos años. Y había que recordarle, que números al margen, esto es un equipo de fútbol cuyo éxito… debería está basado en lo deportivo. Lástima que no sea así…