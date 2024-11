Hoy venía pensando en… los últimos bailes. Como el de Rafa Nadal.

Ya sé que este espacio es para hablar del deporte valenciano, pero no me resisto a hacer este venía pensando sobre Nadal porque puede ser un día muy especial. O no. Todo dependerá de lo que pase en la eliminatoria de cuartos de la Davis entre España y Países Bajos. Tal vez sea su último baile, o tal vez no.

Esta mañana todo un número uno del tenis mundial y su rival tantos años en la pista, Roger Federer le ha escrito una carta. Preciosa. No he podido dejar de llorar al leerla. En esa se reconoce fan y admirador del propio Rafa y le agradece que esa encarnizada rivalidad en la pista le haya hecho mejor tenista. Sin palabras. Enemigos y amigos a la vez. Precioso.

No soy de tener muchos mitos en la vida y menos en el deporte pero reconozco que la figura de Rafa Nadal me supera. Rafa representa tantos valores como deportista como calidad tiene como tenista. Como dice mi amiga Bea no hay que estar tristes porque se marche, hay que estar felices de haber tenido el privilegio de haberle disfrutado tantas veces sobre la pista. Su esfuerzo es ejemplo, su sacrificio es ejemplo, su educación dentro y fuera del tenis es ejemplo, su sinceridad, su caballerosidad… y podría seguir. Los títulos, que son muchos, son lo de menos. Rafa Nadal es leyenda por mérito propio y yo doy gracias a la vida de haber pertenecido a esta generación que le vio jugar. Le echaremos mucho mucho de menos. Ese grito eterno de vamos Rafa se apaga y con él se apaga una de las figuras mas grandes no del deporte español sino del deporte mundial.

Te vamos a echar mucho de menos Rafa. Esas tardes de domingo viéndote sobre la arcilla de Roland Garros agrandando tu leyenda, esos gestos antes de sacar que tan nerviosos nos ponían pero que también adoramos como ha dicho en su carta Roger Federer… No sé si hoy será tu último baile lo que sí sé es que hay que estarte eternamente agradecidos por habernos sacado a bailar tantas veces. Gracias Rafa…