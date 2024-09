Hoy venía pensando en... todo el asunto este de Rafa Mir

Hoy venía pensando en… todo el tema de Rafa Mir.

Es serio y grave. No voy a juzgar al futbolista por lo que presuntamente ha hecho. No me corresponde a mí sino a un juez decir si la denuncia por un presunto delito de agresion sexual es o no cierta. Al igual que tampoco me gustan los juicios paralelos. Soy defensor de la presunción de inocencia y por eso no daré ninguna opinión hasta que el juez no se pronuncie.

Lo que sí me llama la atención es como se produjeron los hechos. Una noche de fiesta al acabar un partido en el que el Valencia no pudo pasar del empate. Que en otras circunstancias podria ser lo normal pero… el Valencia ha arrancado la liga con tres derrotas consecutivas, con una afición preocupada con el futuro de su equipo mientras ve que uno de sus futbolistas que estaría llamado a ser el jugador franquicia se va de fiesta y monta el lío. Digamos que no es… lo más adecuado?

Rafa Mir ha sido el objeto de deseo de Baraja desde que llegó al equipo. De Baraja y del propio Valencia. Por eso entiendo a los aficionados que hoy estén enfadados con él. Más allá de juzgarle, que repito no hay que hacerlo, por unos supuestos hechos delictivos, Rafa Mir debería haberse convertido en ese ejemplo a seguir y en el que se vieran reflejados los propios aficionados. Y no parece que lo sea ni lo vaya a ser.

La situación es delicada, muy delicada. No sé qué pensará Baraja después de haber puesto tanto empeño y esfuerzo en su llegada. No creo que esté muy contento con la situación porque lejos de ayudar perjudica y mucho tanto al equipo como a la imagen del propio club. Desde el Valencia se pedía cautela ayer pero no se puede esconder ni la preocupación ni cierto aire de decepción con todo lo sucedido. En un momento tan difícil como este me queda la sensación que lo que va mal… aún puede ir a peor…