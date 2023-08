Hoy venía pensando en… la supuesta autonomía en el Valencia.

No existe. Por mucho que nos vendan lo del Valencia de aquí y por mucho que nos repitan que hay autonomía para decidir cosas desde Valencia, eso no es cierto. Y el actual mercado lo ha vuelto a demostrar.

Hace un tiempo, el director deportivo de un club inglés me dijo que en el Valencia todo lo importante pasaba por Lim y por Jorge Mendes. Sin la autorización de ellos no se podían hacer las grandes operaciones. Las pequeñas, las minucias, los fichajes baratos quedaban para los dirigentes de Valencia. Pues hoy ya… ni eso.

Para gastarse 250.000 euros en Sergi Canós ha habido que esperar al ok de Lim. Al igual que para pagar 150.000 por Selim Amallah. En total 400.000 euros que no habrían salido de caja si Peter Lim desde Singapur no hubiese dado el visto bueno. Y para hacerlo ha tardado lo que no está en los escritos. Y así es muy difícil.

Porque esa tardanza ha supuesto que al Valencia se le haya escapado de momento el fichaje de Rafa Mir. El futbolista, que sabía porque lo habló con él, que era prioridad para Baraja, ha estado todo este mercado esperando a que el Valencia se decidiera. Y cuando lo ha hecho, hace unos días, ha llegado tarde. El pase de oro de Singapur llegó cuando el Sevilla ya no quería desprenderse de él.

Y así estamos a tres días de que se cierre el mercado. Sin delantero y con unas condiciones, impuestas desde Singapur, con las que va a ser muy difícil encontrar uno. Lim no se quiere gastar ni uno en el fichaje del delantero, pretende una cesión en la que además el futbolista no tenga un salario demasiado alto. A eso hay que añadirle que, a estas alturas del mercado, tiene que ser descarte de algún equipo. ¿Y sabéis una cosa? El fútbol son goles… y por ello lo que más se paga es el gol. Y sin gol no hay paraíso… y sin delantero… tampoco.