Hoy venía pensando en... la sanción a Osasuna

Hoy venía pensando en… lo de Osasuna

Vale, esto no es Onda Cero Pamplona ni aquí hacemos habitualmente información del Osasuna, pero… sinceramente… me hierve la sangre ante la injusticia que ha sufrido.

Para quien no lo sepa, ayer el Comité de Apelación de la UEFA decidió mantener la sanción a los navarros y dejarlos sin jugar la próxima edición de la UEFA Conference League que se habían ganado por méritos propios. Y todo por un caso de amaño sucedido en el año 2013. Diez años después les hacen pagar por ello y le quitan la ilusión a un equipo humilde de poder jugar en Europa.

Es injusto, muy injusto que les hagan eso no ya solo porque hace diez años sino porque la gestión y los gestores de aquel entonces no tienen absolutamente nada que ver con los actuales. Decisiones como la de ayer te hacen pensar que la justicia no es igual para todos. Mientras unos se saltan el fair play a la torera y otros tienen en nómina al vicepresidente de los árbitros, al que excluye la UEFA es al Osasuna. Al probre, al humilde… con ese sí se atreven.

Entiendo a la perfección todo lo que dijo Braulio. Eso de que te dan ganas de dejarlo todo a la vista de decisiones tan injustas. Castigar a un equipo que puede ser el ejemplo a seguir por muchos de los equipos pobres y que además se autodenunció en aquel entonces para limpiar “las moquetas” no parece lo más sensato ni lo más adecuado.

Es cierto que sancionar a Osasuna es demasiado fácil. Hoy no habrá grandes manifestaciones ni la gente se echará a la calle ante esta injusticia. En los programas deportivos nacionales apenas se hablará unos días de esta decisión y en poco tiempo se habrá olvidado. Y tal vez por eso yo hoy haya querido dedicar este “venía pensando” de un programa deportivo valenciano a denunciar esta situación. Qué menos!