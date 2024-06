Hoy venía pensando en… la renovación de Baraja.

No sé a lo que espera Peter Lim en dar el ok a la ampliación de contrato del Pipo. Baraja es lo mejor que le ha pasado al Valencia en los últimos años y si Lim fuera listo y le importara de verdad el club del que es máximo accionista debería fiar el proyecto en Rubén.

Proyecto. Ese es el problema. Hace años que a Lim le importa entre poco y nada confeccionar un proyecto para el Valencia. Lo deportivo no le interesa lo más mínimo y así es muy difícil que se pliegue a las exigencias de su entrenador.

¿Qué cuáles son esas exigencias? Lo ha repetido en varias ocasiones el Pipo. Crecer, tener ambición, querer mejorar temporada tras temporada, que el objetivo de la permanencia antes o después pase a ser solo una mala pesadilla. Pero y a Lim… ¿le interesa algo que su equipo crezca? No, sinceramente creo que no.

No me cabe duda que Baraja es el hombre ideal para el banquillo del Valencia en las actuales circunstancias. Ya lo ha demostrado. Ha conseguido que la afición reconecte con el equipo, que se sienta identificada con sus jugadores, que vuelva a llenar Mestalla pese a las dificultades. Y ha revalorizado a una serie de futbolistas que no hace mucho estaban jugando en segunda federación. ¿Qué más se le puede pedir?

Si hay alguien que entiende a la perfección lo que significa el Valencia ese es Rubén Baraja. Y si hay alguien que jamás ha entendido lo que significa el Valencia, ese es sin duda Peter Lim. Y tengo la sensación que no tiene ningún interés en entenderlo. Es significativo que Baraja no haya viajado a Singapur o ni tan siquiera haya tenido una charla con él por videoconferencia. Baraja es nuestra esperanza de futuro, la del Valencia y la de los valencianistas así que… Peter haz algo bien de una vez por todas y escucha, hazle caso y renueva a tu entrenador…