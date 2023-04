Hoy venía pensando en… que yo no me rindo.

Sí, es difícil no hacerlo, lo sé. Al acabar el encuentro ante el Almería posiblemente a todos nos vino a la cabeza hacerlo: bajar los brazos y decir “hasta aquí”. Esas lágrimas de algunos aficionados desplazados hasta Almería eran las de todos los valencianistas. Nos inundó la sensación de que “no hay nada que hacer” y que el equipo sí o sí está condenado al descenso esta temporada.

Pero mientras mi cabeza pensaba eso, mi corazón quería rebelarse ante esa sensación. Algo dentro de mí me decía que no es momento de tirar la toalla. Quedan diez partidos, 30 puntos en juego y como en cualquier partido… hasta que el árbitro no pite el final nunca hay que rendirse. Se lo escuché a Baraja en la rueda de prensa posterior y no puedo estar más de acuerdo.

Es cierto que todo lo que puede salir mal está saliendo. Hay que crear cien ocasiones para marcar un gol, el árbitro dejó de señalar dos penaltis, uno a Diakhaby y otro a Kluivert con empate a cero en el marcador, el jugador más en forma, Justin Kluivert, se retiraba lesionado y en diez minutos de empanada mental, un rival directo como el Almería te robaba no tres puntos sino siete (incluido el gol average) Pero ni con esas yo pienso en rendirme. Si alguien quiere hacerlo, que lo haga pero que no cuente conmigo. Podemos estar días y días hablando de todo lo negativo, que es mucho y relamernos las heridas o tratar de ser positivos y pensar que aún hay tiempo para salir del hoyo. Yo, que queréis que os diga, elijo lo segundo.

Y no quiero terminar mi pensamiento de hoy sin recordar la figura de un buen amigo que de manera sorprendente nos dejaba el pasado domingo. Luis Fernando Baranda, nuestro compañero y amigo de Onda Cero Bilbao. Luisfer era un tío grande por fuera y por dentro, de esos a los que molaba llamar cuando el Valencia se enfrentaba al Athletic, de los que siempre estaban y al que le tenía un cariño excepcional. Su marcha me dejó impactado y no pude contener las lágrimas al conocerla. Hoy, sin él, el mundo es menos bueno. El Cielo se ha llevado a uno de los grandes. No te olvidaremos y te echaremos mucho de menos querido Luisfer. Descanse en paz, Goian bego Luisfer.