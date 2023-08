Hoy venía pensando en… lo que pides y lo que te llega.

Es el caso de Baraja. En el Naranja dijo bien claro que el Valencia necesitaba cinco o seis fichajes. Y de entonces hasta ahora, a 8 días del cierre del mercado, solo ha venido uno: Sergi Canós. Lo que pides, seis, y lo que te llega con este Valencia, uno.

La idea antes del comienzo del mercado era firmar dos delanteros, dos bandas y un mediocentro. Y de todos ellos el Valencia ha firmado solo un banda: Sergi Canós, después de estar dos meses esperando y en una operación que solo ha costado 250.000 euros. Pensadlo bien. Por mucho que el Director Deportivo, Miguel Ángel Corona hable de la difícil situación económica del club y la ponga como excusa.

Porque no se puede sacar pecho por firmar a Canós. El futbolista está hoy en el Valencia por su empeño en cumplir el sueño que siempre tuvo desde niño. De no ser así haría tiempo que el fichaje se le habría escapado al Valencia. Eso es así.

Difícil situación económica. Es la pescadilla que se come la cola. Si no inviertes, no creces y si no creces no solucionas tus problemas económicos. Y si a eso le añadimos que en el momento de mayor crecimiento, en Champions, al señor este de Singapur le dio por apretar el botón de la destrucción, peor todavía. Pero de eso, evidentemente, no hablará Miguel Ángel Corona.

A ocho días del cierre del mercado queda mucho por hacer. Yo ya doy casi por imposible que vengan esos seis refuerzos de los que hablaba Baraja salvo giro inesperado. El Valencia aprieta por Rafa Mir mientras el futbolista presiona porque hoy en día es incapaz de pagar los cinco millones de euros que pide el Sevilla. Y por no conseguir no se ha conseguido ni dar salida a Samu ni a Marcos André. Lo que pides… y lo que te llega…