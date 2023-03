Hoy venía pensando en… lo que está consiguiendo Baraja, que no es poco.

Ya dije que posiblemente no sea objetivo con el Pipo. Me une una muy buena relación con él desde la época del doblete y además ha sido comentarista unos años aquí en Onda Cero en Radioestadio. Pero aún así no cabe duda que está consiguiendo muchas cosas y no porque lo diga yo tiene menos valor lo que está haciendo.

Me gusta su discurso. Desde el primer día no ha buscado excusas y ha sido muy claro en el mensaje: crear equipo, hacer grupo por encima de cualquier individualidad y conseguir que todos los futbolistas de la plantilla se sientan importantes. Bien sabe Pipo de su época de futbolista que la fuerza de cualquier equipo está en el rendimiento colectivo, tener enchufados a todos los futbolistas. Tal vez aquel Valencia que él vivió no fuera, uno por uno, mejor que el Real Madrid de los galácticos. Y fue esa fuerza del grupo la que hizo que se ganaran dos ligas incluso remontando a los Ronaldo, Beckham, Zidane, Raúl y compañía.

Y me gusta su estilo. También sabe bien Pipo que para ganar lo primero es ser fuertes en la parte de atrás. Cuantos menos goles encajes más cerca estas de conseguir victorias. Y en apenas cuatro partidos que lleva en el banquillo: dos porterías a cero y dos derrotas por 1-0. No cabe ninguna duda que el equipo ha mejorado sus prestaciones en defensa como se vio ante Osasuna no dejando que el rival creara ni una sola ocasión de gol.

Y me gusta cómo habla de la afición. Ya lo dijo el primer día: para salir de esta se necesitaba el apoyo de Mestalla. La reacción al gol de Kluivert con cánticos al más puro estilo celebración de un título demuestran que Mestalla ha entendido la situación en la que estamos y no van a parar ni un segundo de apoyar a sus futbolistas liderados por Baraja.

Así que sí, tener una leyenda del valencianismo en el banquillo y conseguir lo que está consiguiendo… me mola…. Y mucho!