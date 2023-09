Hoy venía pensando en... las preguntas que nunca se le harán a Layhoon

Hoy venía pensando en… las preguntas que nunca se le hicieron a Layhoon. O a Corona.

La presidenta del Valencia solventó en una autoentrevista de 12 minutos todas las explicaciones que el valencianismo demandaba una vez cerrado el mercado. Y de todo lo que dijo, el único titular llamativo fue el del objetivo. Layhoon le hizo caso a Baraja. Y no mintió. El objetivo: la permanencia.

No cabe duda que se quedaron muchas preguntas por hacer. Por ejemplo porqué el Valencia tardó tanto tiempo en llegar a la cifra que pedía el Sevilla por Rafa Mir después de haber convencido al futbolista hacía mucho tiempo. Y porqué una vez hecha la oferta y rechazada por el equipo hispalense ya no existían esos cinco millones de euros para fichar a su sustituto. Porque Lim autorizaba solo un millón de euros en el gasto del delantero (ficha y fichaje incluido) cuando hacía unos días se había presentado una de cinco millones por Rafa Mir. Y más en una posición tan importante como esa y que era una de las peores carencias del Valencia.

Me hubiera gustado preguntarle porqué el Valencia teniendo hasta nueve millones de margen en el FPF no le trajo a Baraja ese extremo que tanto demandaba. Porque el mercado comenzó gastándose cinco millones por Cenk y otros tantos por Pepelu y ahí se paró. En definitiva porque Lim ha dejado de invertir en el Valencia… si porque pasa (le da igual) por venganza ante las críticas o simplemente busca esa sostenibilidad como paso previo a una venta.

Y me hubiera gustado que le preguntaran a Layhoon cuál es su relación actual con Peter Lim. Se le nota cansada y quemada, que igual solo es una percepción mía pero me da que “ya no es Peter Lim” y que quiere salir de aquí cuanto antes.

Aunque os digo la verdad… la pregunta del millón no es para Layhoon ni para Corona, la pregunta es para el propio Lim. ¿Qué c… estás haciendo con el Valencia y qué es realmente lo que quieres hacer con él? Esa si sería la pregunta del millón.