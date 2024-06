Hoy venia pensando en… las palabras crecer, competir, autoexigencia y ambición que ayer usó Baraja en el día de su renovación.

No es la primera vez que las utiliza. En la cabeza del Pipo está en Valencia que él conoció como futbolista y eso es muy difícil de borrar. Baraja no entiende el fútbol sin exigencia, no entiende un Valencia poco exigente, sin ambiciones y sin ganas de crecer. Ese fue el Valencia que él vivió y al que le gustaría llegar algún día como entrenador. Sabe de las dificultades impuestas por un máximo accionista al que lo deportivo le da exactamente igual, pero aún así se resiste a caer en la mediocridad.

Para Baraja sería fácil ir cumpliendo año a año el expediente. Eso significaría mantener ese lamentable objetivo para todo un Valencia: el de la permanencia. Pero se resiste a que sea así. Baraja piensa que estableciendo un plan deportivo coherente, algo parecido a un proyecto, y con estos jóvenes que han tenido que crecer a la fuerza, quemando etapas de manera forzosa, el Valencia podría ir acercándose a lo que debería ser por historia, títulos y prestigio. Baraja se ha propuesto sacar de la mediocridad a su Valencia. Pero no puede hacerlo solo.

Baraja le da un plus al Valencia, si, pero debe ir acompañado de dotarle de las armas necesarias para que ese crecimiento del que habla se produzca. De poco serviría renovar a Baraja si se hace caso omiso a sus peticiones. Los milagros no suceden siempre y puede que el Pipo haya agotado su cupo milagroso.

Por eso me gusta, me encanta que Baraja haya renovado su contrato. Es una declaración de intenciones, si pero… ¿y ahora? ¿nos quedaremos ahí o por fin nos empezará a interesar, hablo de la propiedad, lo deportivo? El tiempo lo dirá… yo, como vosotros… soy bastante escéptico…