Hoy venía pensando en… los intereses de cada uno.

Es evidente que alrededor del Valencia confluyen muchos intereses. Es así ahora y lo ha sido en el pasado. Están los que únicamente quieren el bien del propio Valencia llevados por su sentimiento valencianista y los hay que solo buscan su provecho personal, ya sea en forma de dinero o en busca de notoriedad. Y con lo del nuevo Mestalla tengo la sensación que ocurre eso mismo.

Solo hay un partido que se ha opuesto frontalmente a la firma de ningún convenio con el Valencia. Lo hizo en el minuto uno. Después de estar cuatro años callados sin ofrecer ni una sola rueda de prensa, en apenas cuatro meses ya han hecho dos. Y ambas han sido para hablar del nuevo Mestalla, de Lim, de Meriton… Curioso.

Curioso que un catedrático de derecho insista de forma repetitiva que no se puede dar el convenio a Meriton porque está erradicada en un paraíso fiscal. Sabía que en muchas cosas el partido que lidera está desfasado, por actualizar pero en esta es tan sencillo como darle al F5 y ver que desde febrero de 2023 Hacienda ya no considera ni Hong Kong ni Singapur un paraíso fiscal. O lo desconoce por ignorancia o lo conoce y lo repite una y otra vez sabiendo que es mentira.

Curioso que se hayan destapado como los defensores a ultranza del cambio de promotor. Esa idea me suena haberla oído una y otra vez a cierto ex presidente valencianista. Esa, la del paraíso fiscal. Nada nuevo. La pregunta es ¿por qué tanto interés en el cambio de promotor? ¿y llegado el caso cómo se haría jurídicamente?

Lo he dicho en más de una ocasión. Yo estoy a favor de dar el convenio si se tiene la certeza probada de que el Valencia dispone de todo el dinero para acabarlo. Respeto a quienes piensen lo contrario por convicción propia. Pero a esos que parecen tener no sé qué intereses ocultos… de esos… me reservo mi opinión.