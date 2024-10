Hoy venía pensando en... lo importante del regreso de Gayá

Hoy venía pensando en… lo importante que es la vuelta de Gaya.

Entre todas las cosas negativas que envuelven al Valencia esta temporada el regreso del capitán será sin duda la mayor alegría. No va a ser inminente pero los valencianistas le esperamos como agua de mayo. Su vuelta será un soplo de aire fresco entre tanta negatividad. No solo por lo futbolístico, que también, sino por lo que representa en el Valencia.

Cuántas veces hemos visto al de Pedreguer llevarse el equipo a las espaldas, cuántos partidos le hemos visto ejercer de líder en el terreno de juego y cuantas veces le hemos echado de menos cada vez que no ha estado sobre el césped. Vale, solo es un lateral izquierdo que ni tan siquiera hace goles pero… su ausencia se nota y mucho.

José Gaya es uno de esos pocos futbolistas que tiene actualmente el Valencia con el que el aficionado se identifica. Por sus valores, por su sacrificio y compromiso con el club de su vida. Gaya ha tenido más de una oportunidad de marcharse pero él siempre ha querido permanecer. Es una lástima que le haya tocado vivir este Valencia y no otro como el de principios de siglo. Sus lágrimas en Sevilla en la final de Copa representaban a todos los valencianistas. Era su Copa, la que iba a levantar él porque la del 19 la levantó Parejo, y no pudo hacerlo. Tal vez y sabiendo en que estaba y está convirtiendo Lim al Valencia lo más sensato para un futbolista de su calidad hubiera sido marcharse. Pero no lo hizo.

La vida le ha dado dos palos gordos en su carrera. Quedarse fuera de un Mundial y de una Eurocopa por lesión. Ya va siendo hora de que el fútbol le devuelva es grado de compromiso con el equipo con el que soñó jugar de pequeño. Ojalá su regreso suponga un antes y un después en esta complicadísima temporada…