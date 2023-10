Hoy venía pensando en… el giro de los acontecimientos. El que dio ayer el Ayuntamiento con su decisión.

Os desvelábamos a las tres en punto en este espacio la decisión que el gobierno municipal había tomado en relación al convenio sobre el nuevo Mestalla. No habrá convenio en tanto no comiencen las obras del nuevo estadio una vez obtenida la licencia pertinente.

Esta decisión ha suscitado múltiples debates. Los más enrevesados llegan a decir que es puro teatro y que el Valencia y el Ayuntamiento ya lo tienen todo acordado para que haya convenio. Creedme, no es así. Olano, aquí en una entrevista exclusiva en Onda Deportiva dijo que Germán Cabrera le había pedido que les dejaran comenzar las obras. Pues ya lo tienen. Si de verdad su voluntad es hacer el estadio pueden empezar sin el convenio. Si su voluntad es solo tener el convenio, no moverán ni un dedo. Es como pedir una prueba de que la voluntad es hacer el campo y no otra.

Pero en la vorágine de otros análisis me da que hay una cosa de la noticia que ha pasado desapercibida. Se establecen unas penalizaciones en caso de incumplimiento que deben estar perfectamente avaladas. Se trata de una garantía extra que no existía en el anterior borrador del convenio y que responde a tener la seguridad de que cuando se empiecen las obras no se vuelvan a paralizar. La broma les podía costar hasta los 25 millones de euros.

Y es que si Lim no hubiera incumplido en tantas ocasiones, si Lim gozara de una credibilidad que en Valencia no tiene y si el equipo no estuviera donde está, tal vez no haría falta ponerse tantos seguros para garantizarse que el nuevo Mestalla se convierta en una realidad. Si, yo te doy unos beneficios urbanísticos pero a cambio ¿qué me das tú? Lo primero me tienes que dar seguridad y certeza. Es como en el poker… puedes decirme que tienes un full pero has ido tantas veces de farol, en estos ocho años, que lo mejor será que me muestres tus cartas antes de darte el dinero.

Así que en esas estamos. Ahora la pelota pasa al tejado del Valencia. Movimiento inteligente de María José Catalá…