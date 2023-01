Hoy venía pensando en... la flexibilidad de Gattuso

Hoy venía pensando en… la flexibilidad de Gennaro Gattuso

Ayer el Valencia se clasificó con solvencia para los cuartos de final de la Copa del Rey. El contundente resultado de 0-4 no deja lugar a dudas: el cambio de sistema al 4-4-2 le ha sentado fenomenal al valencia. Ayer y ante el Real Madrid.

Es tarea del entrenador encontrar soluciones cuando las cosas no marchan bien. Y ante el Cádiz en Mestalla, Gattuso se dio cuenta que había que hacer algo. Y había que hacer algo no solo con cambio de nombres sino también de sistema. En la Supercopa ya se demostró que con ese 4-4-2 tanto André Almeida como Justin Kluivert como Samuel Lino dieron más rendimiento. Y Gattuso, que no es tonto y es entrenador de verdad, no solo se dio cuenta sino que además decidió darle continuidad.

No suele ser habitual en el mundo del fútbol que los entrenadores cambien de sistema. Los hay que se aferran a su idea y mueren con ella. No diré si eso es mejor o es peor pero lo que si tengo claro es que si no funciona, si al equipo se le atraganta, ir con ella a muerte y hasta el final no suele funcionar. Cuantos entrenadores han muerto en la orilla por no dar su brazo a torcer. Muchos.

No es el caso de Gattuso. El italiano ha sido inteligente y lejos de aferrarse y mantenerse inmóvil ha decido cambiar y le ha funcionado. Por no decir que históricamente el sistema que más éxitos le ha dado al Valencia es el 4-4-2. Recuerdo como Koeman intentó implantar también el 4-3-3 y ya sabemos todos lo que pasó…

Porque una cosa sí tengo clara. Si el entrenador no puede elegir a sus futbolistas y hacer un equipo a su imagen y semejanza, es tarea suya sacarle el máximo rendimiento a lo que tiene. Y si lo que tiene se ajusta más a otro sistema, debe ser lo suficientemente inteligente como para no ser tozudo y negarse a cambiar. Y a mi Gattuso… me ha demostrado que es inteligente…