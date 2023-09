Hoy venía pensando en… las explicaciones que reclama el valencianismo.

¿Qué explicaciones? ¿De verdad alguien piensa que Corona o Solís o Layhoon van a salir a decir la auténtica verdad de todo lo que ha pasado este verano con el mercado? ¿De verdad cree Rubén Baraja que sus superiores van a decir toda la verdad? Porque no me creo que ninguno de ellos sea capaz de reconocer lo que todos sabemos: que a Lim no le da la gana seguir invirtiendo en el Valencia.

Dijo Solís que “hemos tratado de dar al entrenador todas las armas posibles”. Le faltó decir las “armas posibles” para evitar el descenso. Que aún así hasta me parecen insuficientes. Hoy el Valencia tiene peor plantilla que la pasada temporada. Y así año tras año hasta que se produzca lo que ninguno de nosotros desea.

No veo a ninguno de los altos dirigentes saliendo en una rueda de prensa a reconocer que Lim bloqueó una y otra operación. Entre otras cosas porque ellos mismos acuñaron el famoso término del “local managment” y se llenaron la boca de decir que iban a tener autonomía. Los hechos, una vez más, han demostrado que nada de lo que se dice en el Valencia de Meriton se ajusta a la realidad.

¿Y quién es el verdadero responsable de todo esto? Peter Lim apoyado por esos que no quieren perder su trabajo. De ahí que decir que ha sido Lim quien no dio luz verde a alguno de los fichajes sería como dispararse un tiro en el pie. Y no, no lo van a hacer como tampoco lo ha hecho Rubén Baraja. Su discurso, el del entrenador, ha sido lo que se conoce como “políticamente correcto”.

Así que está bien eso de reclamar explicaciones. Pero como sé que no van a decir toda la verdad de lo que ha pasado en este mercado no sé si es mejor que se las ahorren. Si esas explicaciones solo van a girar en torno a la difícil situación económica por la que atraviesa el club y a decir que tenemos que asumir nuestra realidad actual, mejor que no las den. Porque aquí pasan dos cosas: que ha sido la gestión de Lim y sus secuaces quienes nos han llevado hasta aquí y que el de Singapur pasa olímpicamente del Valencia. Y eso… eso no lo van a decir.