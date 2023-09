Hoy venía pensando en... las explicaciones de Layhoon

Hoy venía pensando en… las supuestas explicaciones de Layhoon al mercado del Valencia.

Vaya por delante que soy anti comunicados, plasmas y demás. Creo en una sociedad en la que se puede preguntar libremente incluso de forma incómoda a cualquier persona de relevancia. Me enseñaron en la facultad que no existe la pregunta indiscreta, “tú pregunta lo que quieras y ya te contestarán lo que quieran”. Hoy ya no es que no exista la pregunta indiscreta es que directamente no existe la pregunta. Y eso no es otra cosa que un claro síntoma de cobardía.

He de reconocer que tampoco esperaba otra cosa. Ni del formato, autoentrevista en los medios oficiales, ni de las explicaciones. Meriton no le dice la verdad ni al médico y esta vez no tenía porqué ser diferente. La presidenta ha solventado todas las explicaciones que demandaba el valencianismo… en 12 minutos… si en 12 minutos.

Al menos sí dice una verdad. La del objetivo. No puede ser de otra forma. Con una plantilla tan debilitada y sobre el papel peor que la de la pasada temporada, esa que consiguió la permanencia en la última jornada, no hay otro objetivo que no sea el de continuar en primera división. Y así lo ha manifestado en su autoentrevista.

Si alguien esperaba que dijera que no han tenido autonomía, que han estado una y otra vez pendientes del pase de oro de Singapur, que el local managment no existe o que Lim ha bloqueado algunos fichajes… apañado iba. Nada de eso ha sucedido en palabras de Layhoon. Eso sí… excusas las de siempre: que si el Fair Play Financiero, que si hay que ser sostenible y que si no se puede depender de que el máximo accionista cubra las pérdidas… Todo para esconder la auténtica verdad: que Lim pasa, que está desinvirtiendo y que toda esa mala situación financiera del club la han provocado ellos mismos… con su mala gestión.