Hoy venía pensando en… la espectacular cifra de abonados del Valencia.

Ayer conocimos el número oficial de abonados de la presente temporada: 38.500 Eso supone 2.300 más que la pasada temporada. Son unos números que merecen ser analizados pero que sobre todo demuestran que la afición del Valencia es absolutamente incondicional y leal con su sentimiento, su escudo y su Valencia.

Con un verano sin apenas fichajes, y los que se han hecho tampoco es que hayan sido espectaculares, y después de una temporada en la que se sufrió hasta el último partido por no descender, la afición del Valencia lejos de abandonar a su equipo ha vuelto a demostrar que si alguien no falla son ellos. Puede fallar el dueño, los presidentes o directivos y hasta algún que otro jugador pero ellos no, nunca. Aún previendo una temporada más difícil que la anterior de Mestalla no se mueve ni el tato.

Y todo con cierto movimiento a través de redes sociales de algunos aficionados que pedían que no se renovara el pase como señal de protesta por los desmanes del dueño, de Peter Lim. Siempre me pareció desacertada esa medida. Porque si se hace, al que se deja solo no es a Lim sino al Valencia, porque si no se va a Mestalla a quien se abandona no es a Lim sino a los futbolistas. Y creo que todos esos que han renovado el pase e incluso los que se han sumado lo entienden a la perfección.

“Pasa el tiempo, pasa la gente, jugadores y presidentes y nosotros aquí presentes te animamos hasta la muerte”. Este cántico que con orgullo recita Mestalla no puede ser más real viendo esa cifra de abonados. A todos vosotros, gracias por no dejar solo nunca al Valencia.